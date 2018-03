FPK-Darmann: Ausschussarbeit im Kärntner Landtag kann sich sehen lassen!

Klagenfurt (OTS) - Auf den heutigen Vorwurf der Kleinen Zeitung, wonach FPK-Klubobmann Gernot Darmann unerledigte Anträge attestiert werden, reagierte dieser heute mit Befremden, denn in keiner Legislaturperiode zuvor wurde so viel Ausschussarbeit geleistet, was wohl auch die "Linke Einheitspartei" jederzeit bestätigen würde. "Bestimmte Materien haben sich ganz einfach überlebt", so Darmann. Denn eine Minderheitenerhebung mittels geheimer Muttersprache, eine Klärung des Asylheims auf der Saualm, Rücktrittsaufforderungen an ÖVP-LR Martinz, etc. seien einfach als obsolet zu betrachten. Dazu komme auch, dass mitunter gleichlautende Anträge mehrfach eingebracht wurden. Diese Beispiele ließen sich endlos fortsetzen. Wenn man auch die große Anzahl an Anträgen, welche zur Erledigung in Verfassungs-, Geschäftsordnungs- und sonstigen Fragen, dem Unterausschuss unter ÖVP-Vorsitzführung Tauschitz zur Erledigung zugewiesen wurden, in die nicht recherchierte Bilanz einfließen lasse, so bleibe am Ende des Tages wohl nicht mehr viel übrig, verwehrt sich Darmann gegen die ständigen haltlosen Diffamierungen. (Schluss)

