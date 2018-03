Sozialminister Hundstorfer gratuliert neuem AK-Präsident Kaske

Arbeiterkammer ist maßgeblicher Partner bei der Vertretung der Interessen von ArbeitnehmerInnen

Wien (OTS/BMASK) - Sozialminister Rudolf Hundstorfer gratuliert dem heute, Dienstag, zum neuen Präsidenten der Bundesarbeiterkammer gewählten Rudolf Kaske. "Bereits als Arbeitsmarktsprecher des ÖGB hat Rudolf Kaske über viele Jahre die erfolgreiche österreichische Arbeitsmarktpolitik mitgeprägt. Kaske hat sich stets für die Belange der ArbeitnehmerInnen eingesetzt, sein besonderes Engagement galt dabei den Benachteiligten", so Hundstorfer, der sich überzeugt zeigte, dass Kaske diesen Weg auch in seiner neuen Funktion konsequent weitergehen wird. "Kaske zeichnet sich durch seine Lösungs- und Konsensorientiertheit aus, die Arbeiterkammer ist bei ihm in guten Händen", betonte der Sozialminister.

Dem scheidenden Präsidenten Herbert Tumpel dankte Hundstorfer für sein jahrzehntelanges Engagement im Sinne der Interessen der ArbeitnehmerInnen: "Tumpel hat maßgeblich zur gut funktionierenden Sozialpartnerschaft in Österreich beigetragen", sagte Hundstorfer. Gerade die starke Sozialpartnerschaft habe dazu beigetragen, dass Österreich die Wirtschaftskrise besser gemeistert habe, als andere Länder. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünschte Hundstorfer Tumpel alles Gute.

