ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von der Eiskunstlauf-WM in Kanada und der Doku "Weil Weltmeister nicht vom Himmel fallen"

Am 13. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programm-Highlights am Mittwoch, dem 13. März 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Kurzprogramm der Paare (18.15 Uhr), von der Eröffnung (20.40 Uhr) und vom Kurzprogramm der Männer (1.15 Uhr) bei der Eiskunstlauf-WM 2013 in Kanada, die Dokumentation "Weil Weltmeister nicht vom Himmel fallen" um 21.30 Uhr, die Höhepunkte vom Damen-WM-Riesenslalom Vail 1999 um 17.15 Uhr und vom Formel-1-Grand Prix in Abu Dhabi 2010 um 23.15 Uhr, das Golfmagazin um 20.15 Uhr, das "Kletter-Magazin" um 2.50 Uhr, das "Sport-Bild" mit Schwimmen, Eishockey, Freestyle, Handball, Tischtennis, Volleyball und Klettern um 21.55 Uhr sowie "Funsport" mit Snowboard, Freeski und vielem mehr um 22.30 Uhr.

Von 10. bis 17. März 2013 findet die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in der kanadischen Stadt London in der Provinz Ontario statt. Die besten 200 Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer aus mehr als 50 Nationen kämpfen um Medaillen und auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi. Aus Österreich sind in den Einzelbewerben Kerstin Frank und Viktor Pfeifer am Start. Kommentatorin ist Gabriela Jahn, an ihrer Seite als Co-Kommentatorin fungiert Eva Martinek.

Alle Golffans kommen beim wöchentlichen "Golfmagazin" auf ORF SPORT +, moderiert von Wolfgang Koczi, voll auf ihre Kosten:

Alexander Marx analysiert im Studio den Schwung des ehemaligen Snowboarders Hans-Jörg Unterrainer

Tipps & Tricks mit Claude Grenier (Bunkerschlag)

Tipps & Tricks mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club (Tiefer Ball zum Chip)

Golf-Fitness mit Helmut Klampfer (Bauch und Wirbelsäule)

Golf-Fitness mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club (Ganzer Körper)

In der Geschichte der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft haben Salzburger schon oft in Gold geglänzt - in den Siegerlisten finden sich klingende Namen wie Annemarie Moser-Pröll, David Zwilling oder Hermann Maier. 1958 in Badgastein und 1991 in Saalbach/Hinterglemm -Salzburg war bereits zweimal Schauplatz von Alpinen Ski-Weltmeisterschaften. Dass immer neue Talente nachrücken, ist kein Zufall. Der Skisport ist in Salzburg besonders tief verwurzelt und auch Teil der Identität. Was fasziniert Leistungs- und Breitensportler an den Brettln und dem g'führigen Schnee? Harald Manzl aus dem ORF-Landesstudio Salzburg begab sich für die Dokumentation: "Weil Weltmeister nicht vom Himmel fallen" auf Spurensuche - gemeinsam mit Weltmeistern, Historikern und Motivforschern.

Im "Kletter-Magazin" zeigt ORF SPORT + die Highlights von der Weltmeisterschaft in Paris, vom Weltcup in Imst und von den Boulder-Weltcups in Wien und Innsbruck.

