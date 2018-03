OÖGKK schafft und erweitert Angebote für Kinder und Jugendliche

Linz (OTS) - Eine neue Leistungsoffensive der OÖ Gebietskrankenkasse (OÖGKK) erweitert das Angebot zur psychischen Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Dabei setzt die größte Gesundheitsversorgerin in OÖ nicht nur auf einen quantitativen Ausbau der Angebote. "Strukturierte Leistungspakete und innovative Betreuungsprogramme sind der Kern einer guten Versorgung", so OÖGKK-Obmann Albert Maringer.

Rund 20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre zeigen Verhaltensauffälligkeiten oder Beeinträchtigungen der psychischen Befindlichkeit. Das belegen internationale Studien - besonders für hoch entwickelte Länder wie Österreich. Einen tatsächlichen Behandlungsbedarf sehen die Experten bei ca. fünf Prozent der jungen Menschen. Heruntergebrochen auf Oberösterreich wären dies 16.200 Personen. Den betroffenen Kindern (und Familien) möglichst früh zu helfen, ist seit mehreren Jahren ein Arbeitsschwerpunkt der OÖGKK.

Bessere Orientierung statt "Prinzip Gießkanne"

In Oberösterreich existiert ein bedeutendes Angebot an Beratungsstellen und Angeboten für Betroffene durch die OÖGKK und ihre Partner. Allerdings: "Wenn Eltern konkrete Unterstützung benötigen, ist bisweilen die Orientierung bei der Hilfesuche schwierig: Psycho- und Ergotherapeuten, Logopäden, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Kinder- und Jugendpsychiater und andere Fachrichtungen sind vorhanden. Doch wie sollen die Eltern als Laien erkennen, wer dem Kind am besten helfen kann?", gibt OÖGKK-Obmann Albert Maringer zu bedenken. Überdies entstehen psychische Probleme oft viele Jahre, bevor Symptome auftreten. Zu späte Therapien haben schlechtere Ausgangschancen. Für die OÖGKK ist deshalb ein hohes Maß an Zielsteuerung notwendig, um den tatsächlichen Bedarf exakt und rechtzeitig zu decken. Was bedeutet: Die Angebotspalette muss ebenso vielschichtig wie präzise aufgestellt werden. Maringer: "Viele dieser neuartigen Betreuungs- und Versorgungsangebote wären ohne Partner nicht möglich. In Oberösterreich gehen wir den erfolgreichen Weg der Kooperation und Innovation. An erster Stelle stehen dabei die Bedürfnisse unserer Versicherten." Denn klar ist auch: "Leistungen einfach nach dem Gießkannenprinzip irgendwie zu erweitern, ist der falsche Weg. Wir müssen die Kinder und Eltern dort abholen, wo sie mit ihren Problemlagen und Fragen auch wirklich stehen. Dann geben wir den Betroffenen Orientierung."

Die neuen Lösungen und Pakete der OÖGKK

Vor diesen Hintergründen erweitert die OÖGKK jetzt ihr Angebotsspektrum um neue Leistungen, die vor allem eine fächerübergreifende, vernetzte Unterstützung bieten. OÖGKK-Direktorin Andrea Wesenauer erklärt die Ziele: "Psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen möglichst früh erkennen, den Bedarf an Unterstützung präzise klären, bedarfsgerecht helfen." Zu den neuen Leistungen zählen dabei:

- Neue Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie: Ab Juli 2013 schließt die OÖGKK Verträge mit drei niedergelassenen Fachärzten für Kinder- und Jugendpsychiatrie ab. Standorte werden Linz, Wels und Steyr sein. Die strategisch günstige Lage erlaubt eine optimale Vernetzung mit den anderen (in dieser Presseunterlage beschriebenen) Angeboten. In enger Kooperation mit der Ärztekammer Oberösterreich soll nicht nur die Versorgung ausgebaut werden. Weitere Ziele sind die kontinuierliche Zusammenarbeit mit anderen betreuenden Stellen, die Verbesserung der seelischen und körperlichen Zustände der behandelten Kinder und Jugendlichen, die Entlastung des engeren sozialen Umfelds sowie die Reduktion intensiverer Betreuungsmaßnahmen (Jugendwohlfahrt) und einschlägiger Krankenhausaufenthalte. Die Versorgungsschwerpunkte der drei neuen Facharztstellen liegen demnach in den Bereichen Diagnostik, medikamentöse Therapie, Krisenintervention, medizinisch-psychiatrischen Folgebehandlung, Therapieplanerstellung und Vernetzung mit anderen Leistungserbringern im Sinne eines Behandlungsmanagements und der Patientenführung. Bei besonderen Gefährdungen wird die Einbindung von Jugendwohlfahrt und anderen Institutionen (zB Schularzt) angestrebt. Die Ergebnisse des Pilotbetriebs mit den neuen Fachärzten fließen überdies in die weitere Planung der Versorgungslandschaft ein.

- Zusätzliche Stunden für Kinderpsychotherapeuten: Generell wurde 2011 erstmals ein Stundenkontingent für Kinder und Jugendliche zweckgewidmet: Damit erbringen der PGA (Verein für Prophylaktische Gesundheitsarbeit) und die OÖGP (Oberösterreichische Gesellschaft für Psychotherapie) als Vertragsvereine der OÖGKK mindestens 2.000 Stunden ihres gesamten Leistungskontingentes zielgerichtet für Kinder und Jugendliche.

- Neues KIJUK (Kinder- und Jugendkompetenzzentrum) in Linz: Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt eines KIJUK im Innviertel (Beginn: Anfang 2012) erweitert die OÖGKK gemeinsam mit dem Sozialressort des Landes Oberösterreich das Angebot um ein weiteres Zentrum im Großraum Linz. Aktuell laufen die letzten Entscheidungen über den Standort. Fest steht aber schon jetzt - aus den gewonnen Erfahrungen im Innviertel -, welche Leistungen demnächst auch in Linz erbracht werden:

Medizinische Abklärungen und Behandlungen durch eine Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Betreuungen durch Sonder- und Heilpädagogen, Diagnostik durch Psychologen, Behandlungen durch Psychotherapeuten und Psychologen, logopädische, physiotherapeutische und ergotherapeutische Leistungen, pädagogische Beratungen und Unterstützung für Eltern. "Das Besondere an den KIJUKs ist ihr niederschwelliger, unterstützender Charakter für die gesamte Familie. Wir verlassen bewusst die überkommene Vorstellung von 'Problemkindern', die in einer 'Anstalt' therapiert werden. Die KIJUKs sind moderne Zentren, die ganze Familien dabei unterstützen, aus problematischen Lebenslagen wieder heraus zu finden", so Wesenauer.

- Wohngruppe KAYA: Diese Einrichtung der Diakonie ist einer der ersten Wohngruppen in Österreich speziell für Mädchen ab 12 Jahren und für junge Frauen mit Essstörungen: Seit September 2010 können sie hier mit medizinischer, therapeutischer und sozialpädagogischer Unterstützung einen neuen Weg aus ihrer Essstörung beginnen. Während die Mädchen und jungen Frauen in der Wohngruppe leben, können sie eine Schule besuchen, eine Ausbildung abschließen oder den Beruf weiter ausüben. Die OÖGKK übernimmt bei dem Projekt die Kosten für Ergo-, Physio- und Psychotherapie. Weitere Projektpartner der Einrichtung sind das Land Oberösterreich (Abteilungen Soziales und Bildung), die Stadt Linz und die Jugendwohlfahrt. Der Name KAYA ist indianisch und bedeutet "große Schwester".

Mobile Psychologen für Kindergärten: Schon in frühen Kindertagen kann psychischen Erkrankungen im Erwachsenenalter vorgebeugt werden. Die OÖGKK bietet daher in Kooperation mit dem PGA, dem Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) und dem Land Oberösterreich kostenlose Präventionsprogramme für Kinder und Eltern an. Ziel: Belastete Kinder

etwa nach Scheidungen oder familiären Konflikten - möglichst früh und direkt zu erreichen. Bis Sommer 2013 stehen bei Bedarf den Eltern und Kindern kostenlose "Präventionsvormittage" und Elternabenden im Kindergarten auf Abruf zur Verfügung. Dieses Angebot gilt flächendeckend in Oberösterreich und wird zwischen Caritas und PGA aufgeteilt. Darüber hinaus leistet die OÖGKK seit mehreren Jahren Kostenbeteiligungen an die logopädischen Dienste in Oberösterreich.

- Ergo- und Hippotherapie im erweiterten Leistungsspektrum: Die OÖGKK ist einer der wenigen Krankenversicherungsträger, die Ergotherapie als Sachleistung für ihre Versicherten anbieten. Kinder und Jugendliche profitieren durch die Ergotherapie insbesondere bei Entwicklungsverzögerungen, auditiven Hörverarbeitungsproblemen, Lernstörungen, Konzentrations- und Verhaltensproblemen sowie Bewegungs- und Nerven- und Gedächtnisstörungen. Ergotherapie kann eine Vielzahl psychologischer und psychiatrischer Probleme auflösen, indem sie die positive Handlungsfähigkeit eines jungen Menschen wiederherstellt. Die Hippotherapie ist als Form des therapeutischen Reitens ein tiergestütztes, physiotherapeutisches Verfahren mit speziell ausgebildeten Pferden. Sie wird in allen Altersgruppen bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems, des Stütz- und Bewegungsapparats eingesetzt. Die Finanzierung der Hippotherapie übernehmen die OÖGKK und das Land Oberösterreich zu gleichen Teilen.

- Pilotprojekt "Frühe Hilfen" als neues Drehkreuz: Ab April 2013 startet die OÖGKK das Pilotprojekt "Frühe Hilfen", das bis Ende 2015 läuft und bei positiver Evaluierung verlängert und ausgebaut wird. Die "Frühen Hilfen" sind ein Gesamtkonzept der psychosozialen Prävention. Dabei geht es um Maßnahmen in der frühen Kindheit (Schwangerschaft bis Schuleintritt), die besondere Lebenslagen und Ressourcen von Familien berücksichtigen und mit vielfältigen Ansätzen, Angeboten und Akteuren vernetzen. Als konkrete Umsetzung sind sogenannte "Eltern-Kind-Treffs" in der finalen Planung: Hier werden pädagogische Beratungsgespräche durchgeführt, Begleitungen angeboten, ambulante Gesprächstherapien erbracht. Zudem fungieren die "Eltern-Kind-Treffs" als Koordinationsstelle zu weiterführender Hilfe. "Mit dem Pilotprojekt 'Frühe Hilfen' entsteht ein neues Drehkreuz, das hilfesuchende Eltern zu den richtigen Angeboten leitet", erklärt Wesenauer. Ein Ziel der OÖGKK ist dabei der niederschwellige, aufsuchende Zugang für die Zielgruppen: Besonders benachteiligte und bildungsfernere Familien sollen von den Angeboten Gebrauch machen. Eine finanzielle Förderung des Projekts erfolgt aus den Mitteln des Verbandes der pharmazeutischen Industrie Österreich (PHARMIG).

Nutzen für OÖ: Gesamtstrategie der österreichischen Sozialversicherung

Die OÖGKK leistet in vielen vorgestellten Punkten Pionierarbeit für Österreich. Aber auch bei anderen Gebietskrankenkassen und Sozialversicherungsträgern laufen aktuell mehrere innovative Projekte in ähnlichen Bereichen. Darum arbeitet die österreichische Sozialversicherung eine Strategie zur Kinder- und Jugendgesundheit aus, um das gewonnene Wissen umfassend zu verdichten. "Wir stehen in erster Linie unseren 1,2 Millionen Versicherten in Oberösterreich in der Pflicht", erklärt Maringer. Allerdings: "Durch gute Vernetzung mit unserer Kollegen in ganz Österreich holen wir wertvolles Erfahrungen ins eigene Bundesland. Landesgrenzen sind für die OÖGKK keine Wissensgrenzen."

Appell: Kinder nicht krank reden

Die neue Leistungsoffensive beweist den hohen Stellenwert der psychischen Gesundheit für die OÖGKK. Angesichts der vielen Neuerungen sollte aber etwas Grundsätzliches nicht vergessen werden:

"Unsere Gesellschaft darf Kinder und Jugendliche nicht vorschnell psychisch krank erklären", appelliert Maringer. "Ab wann ein Kind zu 'unruhig' oder 'auffällig' ist, bestimmen oftmals unsere kulturellen Wertvorstellungen. Die OÖGKK ist eindeutig gegen eine Medikalisierung von gesunden, aufgeweckten Kids - nur weil deren Verhalten nicht immer den Geschmack der Erwachsenen trifft."

Rückfragen & Kontakt:

OÖ Gebietskrankenkasse

Direktionsbüro und Kommunikation

Mag. Katharina Siegl

Tel. 05 78 07 - 10 22 53