Bundeskanzler Faymann: Niemals vergessen heißt auch, die richtigen Schlüsse für die Gegenwart ziehen

Gedenken an den 12. März 1938 - Solidarität in Europa notwendig

Wien (OTS) - "Das Gedenken an den Beginn des NS-Regimes in Österreich ist Anlass, uns vor Augen zu halten, dass wirtschaftliche Not und Hoffnungslosigkeit zu Rassismus und Rechtsextremismus führen können. Niemals vergessen heißt nicht nur, an das dunkelste Kapitel unserer Geschichte zu erinnern, sondern heißt auch, die richtigen Schlüsse in der Gegenwart und für die Zukunft zu ziehen", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Dienstag, im Pressefoyer nach dem Ministerrat. "Der richtige Schluss in der Gegenwart ist, dass das europäische Friedensprojekt mit solidarischem Handeln weitergeführt wird und die Menschen nicht in Massenarbeitslosigkeit und Armut allein gelassen werden. Denn die Hoffnungslosigkeit ist der Nährboden für Extremismus und vermeintlich einfache Lösungen", so der Bundeskanzler.

"Im heutigen Ministerrat haben wir auch unseren neuen Kollegen, Verteidigungsminister Gerald Klug, begrüßt. Er hat das Amt in einer entscheidenden Phase übernommen. Die Österreicherinnen und Österreicher haben eine Entscheidung getroffen und wir haben diese Entscheidung umzusetzen. Als erster Schritt wird die Attraktivierung des Präsenzdienstes noch in dieser Legislaturperiode in Angriff genommen", betonte der Kanzler.

Fotos vom Pressefoyer sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Nedeljko Bilalic

Pressesprecher des Bundeskanzlers

Tel.: (01) 531 15 - 202104, 0664/88 455 330

nedeljko.bilalic @ bka.gv.at