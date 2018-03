Round Table - ein Serviceclub, der selber anpackt!

Innsbruck (OTS) - Der 14. März ist für die Mitglieder der Round Table-Serviceclubs in Österreich ein ganz besonderer Tag. An diesem Tag im Jahr 1927 wurde in England der erste Club aus der Taufe gehoben. Weltweit treffen sich inzwischen rund 32.000 Männer zwischen 18 und 40 Jahren regelmäßig am "runden Tisch", fördern so das gesellschaftliche Leben an ihren Wohnorten und engagieren sich ehrenamtlich. Das Clubleben läuft zwar ähnlich ab wie in anderen Serviceclubs, Lions oder Rotary etwa, jedoch mit einem großen Unterschied: Die Mitgliedschaft bei Round Table erlischt mit dem 40. Lebensjahr. Der 14. März gilt weltweit als "Round Table Day" und wird auch dementsprechend zelebriert.

Round Table Österreich

Round Table Österreich zählt derzeit 800 Mitglieder, die auf 50 Standorte, sogenannte Tische, verteilt sind. Durch die Organisation von Veranstaltungen und Events gelingt es den Mitgliedern, Tabler genannt, jährlich rund 500.000 Euro an Spenden zu erarbeiten. "Die Gelder werden vorwiegend für regionale Projekte verwendet. Die Mitglieder der jeweiligen Tische bestimmen selbst wohin das Geld fließt", erklärt Österreichs Round Table-Präsident Florian Singer aus Innsbruck. Jedes Jahr vor Weihnachten organisieren österreichweit alle Tische gemeinsam eine "Packerlaktion" - die Mitglieder sammeln Weihnachtsgeschenke, organisieren den Transport nach Osteuropa und verteilen diese dann auch direkt vor Ort gemeinsam mit den lokalen Round Table-Organisationen.

Die Geschichte:

Round Table wurde in England gegründet. Der Gründer Louis Marchesi wollte eine Vereinigung ins Leben rufen, die sich an das Vorbild ähnlicher Clubs anlehnt, jedoch in einem für ihn wichtigen Punkt ein Gegengewicht bilden sollte: Bei Round Table erlischt die Mitgliedschaft automatisch mit dem 40. Lebensjahr.

Round Table erwartet von seinen Mitgliedern Aufgeschlossenheit und Interesse gegenüber traditionellen, wie neuen Ideen und Entwicklungen entsprechend dem Motto "adopt, adapt, improve". In Österreich wurde der erste Club dank Viktor Straberger 1954 in Wien gechartert. Die Tabler treffen sich regelmäßig alle zwei Wochen zu einem sogenannten "Tischabend", bei dem oft auch Vorträge zu gehalten werden. Weitere Informationen unter www.roundtable.at

