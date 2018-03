Hypo Alpe Adria erreicht in rezessivem Umfeld Ergebnis an der Nulllinie

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Weiterer Risikoabbau und Reduktion der Garantien der öffentlichen Hand; Gesamtkapitalquote deutlich gestärkt bei 13 Prozent

Konzernergebnis an der Nulllinie: Einmaleffekte aus der Umwandlung von bisher als Verbindlichkeiten bilanzierten Eigenmittelbestandteilen in Eigenkapital sowie Ergebnissteigerungen im SEE Raum und Österreich verbunden mit einem konsequenten Effizienzprogramm (Kosten -12 %) kompensierten marktabhängig niedrigere Zinserträge und höhere Risikovorsorgen des Abbausegmentes. Somit konnte ein Ergebnis nach Steuern und vor Minderheiten für 2012 in Höhe von EUR +3,0 Mio. (2011: EUR +69,3

Mio.) erzielt werden;

Kapitalbasis bereinigt und nachhaltig gestärkt: Burden-Sharing Maßnahmen (unter anderem Rückkauf von Hybrid- und Ergänzungskapital) verbessern nachhaltig die Kapitalqualität; Verringerung der Risk Weighted Assets (RWA) und Kapitalerhöhung des Bundes im Ausmaß von EUR 500 Mio. sowie Begebung einer staatsgarantierten Nachranganleihe in Höhe von EUR 1,0 Mrd. heben Total Capital Ratio (TCR) auf

13,0 % (2011: 9,8 %) und Tier 1 auf 8,6 % (2011: 6,2 %), womit die Auflagen des Regulators erfüllt werden; Vollständiger Erhalt der nach Notverstaatlichung eingeschossenen Bundesmittel im Eigenkapital in Höhe von EUR 1,15 Mrd;

Verkleinerung fortgesetzt: Bilanzsumme sinkt unter EUR 34 Mrd. (2011:

EUR 35,1 Mrd.); Haftungen der öffentlichen Hand um rund 9 % auf EUR 16,5 Mrd. (2011: EUR 18,1 Mrd.) verringert; Personalreduktion

von 15 % (2011: 7.690 MA, 2012: 6.576 MA); Fortgesetzte Fokussierung auf das Kerngeschäft wird durch den Verkauf aller Industriebeteiligungen und eine effiziente Abbau-Organisation erreicht;

Portfolios neu strukturiert: Fortgesetzte Bereinigung der Portfolios entlastet alle drei operativen Fortbestandssegmente (SEE Netzwerk, Italien, Österreich) und steigert die Reprivatisierungsmöglichkeiten; Höhere Risikovorsorgen von EUR -309,9 Mio. (2011: EUR -229,8 Mio.) spiegeln die tiefgehende Konjunkturschwäche wider, wobei rund 2/3 auf das Abbausegment entfallen; Trotz reduzierter Bilanzsumme konnte der forcierte Abbau negative Portfoliomigrationen überkompensieren, womit sich die NPLs erstmals substanziell um EUR 300 Mio. auf EUR 9,56 Mrd. verringern;

Marktposition in SEE behauptet: Kundenzahl um 100.000 zusätzliche Kunden auf in Summe 1,2 Mio. in der Kernregion SEE gesteigert; Spareinlagen um EUR 200 Mio. auf EUR 8,4 Mrd. erhöht;

Ausblick 2013: Angestrebter Abschluss des Beihilfeverfahrens vor der Europäischen Kommission; Privatisierung der österreichischen Bankentochter sowie Fortsetzung der Portfolio-Optimierung im SEE Netzwerk zur Steigerung der Reprivatisierungschancen; Weiterer Erhalt der durch die Republik Österreich seit Verstaatlichung eingesetzten Mittel;

Gottwald Kranebitter, Vorsitzender des Vorstands:

"2012 ist das dritte Jahr nach der Notverstaatlichung der Hypo Alpe Adria zu Ende gegangen. Trotz eines massiven und nachhaltigen Konjunktureinbruchs in den Kernländern, konnten in den vergangenen Jahren zentrale Fortschritte bei der Restrukturierung und Verkleinerung der Bank erreicht werden. Im Vergleich mit dem Zeitpunkt der Notverstaatlichung ist die Hypo Alpe Adria heute eine um über EUR 7 Mrd. oder rund 20 % kleinere Bank, für die die Steuerzahler um fünf Milliarden Euro weniger Haftungen tragen müssen. Auch 2012 standen den optimistischen Wirtschaftsprognosen ein reales Minus im Wirtschaftswachstum gepaart mit einer vielfach instabilen innenpolitischen Lage gegenüber. Eine Entwicklung, die sich 2012 sowohl im Kundengeschäft als auch bei den zu bildenden Risikovorsorgen, vor allem im Abbauteil, niederschlägt. Umso respektabler ist es, dass die Gesamtgruppe das Ziel eines Ergebnisses nahe der Nulllinie erfüllen und das vom Staat seit der Notverstaatlichung zugeschossenen Geld im Eigenkapital der Bank erhalten werden konnte. Maßgeblich dazu beigetragen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hypo Alpe Adria, die bei anhaltenden operativen Herausforderungen eine Effizienzsteigerung im Ausmaß von 70 Millionen Euro oder zwölf Prozent der Betriebsaufwendungen ermöglicht haben. Die 2013 vor uns liegenden Meilensteine betreffen vor allem die anzustrebende positive Entscheidung der Europäischen Kommission im Beihilfeverfahren sowie die Weiterführung der Privatisierungsbestrebungen vor allem in Hinblick auf die österreichische Bankentochter."

Johannes Proksch, Finanzvorstand:

"Es ist uns in 2012 gelungen, das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnisses zu halten, wobei in einem schwierigen, rezessiven Marktumfeld geringere Zinserträge und höhere Kreditrisikovorsorgen neben Kosteneinsparungen durch mehrere aktive Maßnahmen des Kapitalmanagements kompensiert werden konnten. Damit ließen sich Erträge realisieren, die zu einer über das IFRS-Ergebnis hinausgehenden nachhaltigen Stärkung der Eigenkapitalbasis geführt haben."

Ergebnisentwicklung

Nachdem 2011 mit einem positiven Jahresergebnis nach Steuern der Turnaround geschafft wurde(+EUR 69,3 Mio.), erreichte die Hypo Alpe Adria auch 2012 ein positives Ergebnis nach IFRS mit EUR +3,0 Mio. nach Steuern knapp über der Nulllinie.

Gekennzeichnet ist das Ergebnis von rückläufigen Betriebserträgen, gesunkenen Betriebsaufwendungen sowie im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Kreditrisikovorsorgen, die vor allem auf das die Altlasten der Bank beinhaltende Abbausegment entfallen. Wesentliche Sondereffekte resultierten aus den Maßnahmen des Kapitalmanagements (Hybrid- und Ergänzungskapitalrückkauf), die durch die tatsächliche Realisierung von - bereits in Vorjahren ausgewiesenen - positiven Bewertungseffekten zu einer nachhaltigen Stärkung des Eigenkapitals führten und zur Reduktion von zukünftigen Bewertungsschwankungen beitragen.

Heruntergebrochen auf Segmentebene zeigte sich, dass unter Ausschluss von Sonder-Bewertungseffekten vor allem das SEE-Netzwerk (Verdreifachung des Ergebnisses nach Steuern von EUR +18,2 Mio. auf EUR +55,2 Mio. im Jahresvergleich) und die österreichische Bankentochter die Ergebnistreiber waren, die mit deutlich positiven Jahresergebnissen die negativen Effekte aus den Abbausegmenten zum Teil kompensieren konnten.

Das Nettozinsergebnis des Konzerns verringerte sich verglichen mit dem Zeitraum des Vorjahres von EUR +753,3 Mio. auf EUR +678,4 Mio., was einer Reduktion von knapp 10 % entspricht. Begründet ist dies mit dem Rückgang an Kundenforderungen, da das abreifende Portfolio des Abbausegments nicht durch Neugeschäft kompensiert wird und das langfristig niedrigere Zinsniveau nicht im selben Ausmaß, bzw. erst verzögert im Zinsaufwand für Kundeneinlagen entlastend reflektiert werden kann.

Das Provisionsergebnis verringerte sich - auch durch das unstabile makroökonomische Umfeld und das verringerte Neugeschäft getrieben -von EUR +73,1 Mio. (2011) auf EUR +62,7 Mio. Gestützt wird das positive Jahresergebnis nicht zuletzt von der konsequenten Umsetzung eines Spar und Effizienzprogrammes in den Bereichen Personalaufwand, Werbung sowie Sanierungs- und Restrukturierungsaufwendungen innerhalb der Bank, durch das gruppenweit rund 12 % der Betriebsaufwendungen im Jahresvergleich eingespart und die rückläufigen Betriebserträge mehr als kompensiert werden konnten. Der Personalstand belief sich zum Jahresende 2012 auf 6.576 Mitarbeiter, was einer Reduktion gegenüber dem Vorjahr von 14,5 % entspricht.

Bilanzentwicklung

Die Hypo Alpe Adria reduzierte trotz illiquidem, rezessivem Marktumfeld 2012 ihre Bilanzsumme um EUR 1,3 Mrd. auf EUR 33,8 Mrd. was sich im Wesentlichen aus der fokussierten Reduktion problembehafteter Kreditportfolien des Abbausegments Heta Asset Resolution erklärt. Gleichzeitig wurden die Haftungen der öffentlichen Hand um 8 % von EUR 18,3 Mrd. auf 16,7 Mrd. verringert. Die Fokussierung auf das Kerngeschäft brachte 2012 den vollständigen Ausstieg der Bank aus ihren Industriebeteiligungen mit dem Verkauf der beiden aluminiumverarbeitenden Betriebe TLM-TVP bzw. Aluflexpack in Kroatien.

Eigenmittel/Kapital

Aufgrund der Kapitalerhöhung durch die Republik Österreich von EUR 0,5 Mrd. als auch die Marktplatzierung einer staatsgarantieren Nachranganleihe in Höhe von EUR 1,0 Mrd. konnten die Eigenmittel der Gruppe bereits nach Basel III Kriterien signifikant erhöht werden. Mit diesem Maßnahmenpaket in Kombination mit den durch die Bank umgesetzten Rückkäufen von Verbindlichkeiten und dem Abbau der Gesamt-Risikoaktiva um über EUR 2,0 Mrd. (trotz gegenläufiger Effekte aus Länder-Rating-Downgrades) konnte eine ebenso auf Basel III ausgerichtete Kapitalstärkung erreicht werden. Damit konnte die regulatorische Auflage eine Kernkapitalquote per 31.Dezember 2012 von 12,04 % zu erreichen sowie die Differenz zwischen dem erwarteten Verlust im Kreditrisiko und den gesamten Risikovorsorgen abzudecken übererfüllt werden. Bezogen auf die gesamte Eigenmittelbemessungsgrundlage (inklusive Markt- und operationellem Risiko) ergab sich per 31. Dezember 2012 eine Eigenmittelquote von deutlich über dem gesetzlichen Mindesterfordernis von 8 % liegenden 13,0 % (2011: 9,8 %).

Marktentwicklung

Die Hypo Alpe Adria festigte 2012 ihre Position als verlässlicher und wichtiger Geschäftspartner in ihren SEE-Kernmärkten und fokussierte sich vor allem auf Einlagenzuwachs und gute Kreditqualität. Trotz der anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise konnte die Hypo Alpe Adria insgesamt in diesen Märkten ein Kundenplus von über 6 % verzeichnen und serviciert nun mehr als 1,3 Mio. Kunden.

In den SEE-Kernländern konnten durch die konsequente Umsetzung der neuen Kundenstrategie und einen starken Fokus auf die Serviceorientierung rund 100.000 neue Kunden gewonnen werden, was einem Plus von sogar 11 % entspricht. Daneben unterstützten die strukturellen Änderungen, insbesondere die Trennung von Front und Back Office, die Etablierung von zentralisierten Abwicklungs-Centern sowie erfolgreiche Produktkampagnen, die Privatkundeneinlagen in SEE um rund 7 % oder rund EUR 200 Mio. steigern konnten. Besonders in Slowenien, Kroatien und Serbien konnten Zuwächse bei den Kundeneinlagen erzielt werden.

Insbesondere konnten in Montenegro mit über 20 % sowie in Serbien mit über 10 % und auch in Kroatien mit nahezu 10 % erfreuliche Zuwächse bei den Einlagen realisiert werden. In Summe zeigt sich über die gesamte Gruppe eine deutlich verbesserte Kreditqualität des Neugeschäftes bei gleichbleibenden bzw. in Teilsegmenten auch steigenden Margen. Bei Firmenkunden und Klienten der öffentlichen Hand wurde das Neugeschäft auf Kunden höherer Bonität fokussiert. Mehr als 60 % des Neugeschäftes konnte im Investment Grade oder Upper-Non-Investment Grade abgeschlossen werden. Gleichzeitig konnten die Margen erhöht und die Risikokosten gesenkt werden.

Prognose für 2013

Im ersten Halbjahr wird die abschließende Entscheidung der Europäischen Kommission zum Beihilfeverfahren erwartet. Diese wird festsetzen, unter welchen Bedingungen die staatlichen Beihilfen final genehmigt werden und welche Basis bzw. Zeitvorgaben dies für die Fortsetzung des eingeschlagenen Sanierungs- und Restrukturierungskurses ergibt.

Ein weiterer nachhaltiger und werterhaltender Schritt soll im Laufe des Jahres 2013 durch das Vorantreiben der Privatisierung der Österreich-Tochter (HBA) gesetzt werden. Auch die Vorbereitung

des Reprivatisierungsprozesses des SEE-Netzwerkes hinsichtlich strategischer Investoren ist weit gediehen. Der angestrebte wertmaximierende Abschluss wird auch im Licht der zeitlichen Auflagen der Europäischen Kommission sowie der Marktnachfrage und dem vorliegenden Marktumfeld stehen.

Nachdem die für 2012 prognostizierte konjunkturelle Erholung im SEE-Raum ausgeblieben ist, bestehen dabei für 2013 berechtigte Aussichten auf eine erste, schwache Trendumkehr. Selbst diese

kann nach den vorliegenden Prognosen die Wachstumsraten in den Kernländern der Hypo Alpe Adria heuer aber noch nicht aus der Minuszone führen. Obwohl der anstehende EU-Beitritt Kroatiens Hoffnungen auf positive Wirtschaftsimpulse rechtfertigt, ist mit einem nachhaltigen Erholungseffekt aus Sicht des Managements erst nach 2013 zu rechnen.

Neben den zu privatisierenden Fortbestandsbanken hat sich mit Heta Asset Resolution ein Abbausegment etabliert, das schon durch seinen Umfang von gut einem Drittel der Bilanzsumme der Hypo Alpe Adria die Arbeit und Ausrichtung des Instituts maßgeblich mitbestimmt. Die Abbauziele von 2012 hinsichtlich Portfolioreduktion und Liquiditätsrückführung sollen in 2013 gesteigert werden.

In 2013 zählen neben weiterer Risikoreduktion in der gesamten Organisation, den Vorbereitungen der Reprivatisierungen sowie intensiviertes Kostenmanagement und eine Optimierung von Lean Management Kernprozessen zu den Schwerpunkten der Gruppe. Auch 2013 gilt als übergeordnetes Ziel der Erhalt der durch die Republik Österreich seit der Verstaatlichung eingesetzten Mittel.

Hypo Alpe Adria

Die Hypo Alpe Adria (HAA) ist ein Bankennetzwerk, das sein Kerngeschäft im Wesentlichen in sieben Ländern der Alpen Adria Region betreibt. Neben Tochterbanken in Österreich (HBA) und Italien (HBI)bildet der südosteuropäische Markt traditionell das Rückgrat der HAA. Die eigenständigen Institute in Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro stehen ebenso wie die HBA und die HBI unter dem Dach der gemeinsamen Holding HBInt. mit Sitz in Klagenfurt, Österreich.

Die rund 6.000 Bankmitarbeiter im Netzwerk betreuen 1,3 Millionen Kunden, unter ihnen zahlreiche Klein- und Mittelbetriebe, Privatkunden sowie Gemeinden und Kommunen. Die starke regionale Verankerung der Banken der HAA macht sie zu wichtigen und vor allem in Südosteuropa zentralen Trägern von Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Gesellschaft, in der sie tätig sind.

Zur Bewältigung der aus den expansiven Jahren und insbesondere seit dem Ausbruch der Finanzkrise entstandenen hohen Belastung aus problembehafteten Finanzierungen wurde nach Notverstaatlichung mit der Heta Asset Resolution eine über die Region gespannte Organisationsstruktur installiert, die den fokussierten Abbau wertschonend vorantreibt.

Die HAA befindet sich zu 100% im Besitz der Republik Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Hypo Alpe-Adria-Bank International AG

MAG. NIKOLA JOHANNES DONIG

Head of Corporate Communications

phone: +43 (0)50202 3465

email: nikola.donig @ hypo-alpe-adria.com