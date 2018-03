"Cool drauf" - die neue Kondomkampagne für Jugendliche!

Die wienXtra-jugendinfo und die Abt. für Prävention der Aids Hilfe Wien präsentieren im Frühling 2013 ihre neue Plakatkampagne.

Wien (OTS) - Im März und April 2013 setzen die wienXtra-jugendinfo und die Präventionsabteilung der Aids Hilfe Wien mit der gemeinsamen Kampagne "Cool drauf" ein starkes Zeichen für geschützten Sex. Plakate in ganz Wien, mit Motiven aus jungen Lebenswelten, erinnern Jugendliche an die Verwendung von Kondomen. Außerdem werden in zahlreichen Wiener Clubs 5.000 Kondome gratis an junge Leute verteilt. Die Plakate stehen zum Abholen in der wienXtra-jugendinfo und im Info-Shop der Aids Hilfe Wien bereit.

Eine gemeinsame Kampagne für junge Menschen

Die Kampagne "Cool drauf" richtet sich an alle Jugendlichen, egal ob weiblich oder männlich, hetero-, homo- oder bisexuell. Gerade von dieser Altersgruppe wird die mangelnde Verfügbarkeit von Kondomen oft als Grund für ungeschützten Sex genannt. Deshalb ist die zentrale Botschaft der Kampagne, das Kondom zur rechten Zeit am rechten Ort zu haben.

Philipp Dirnberger, Geschäftsführer der Aids Hilfe Wien: "In der Präventionsarbeit der Aids Hilfe Wien geht es nicht nur darum Informationen zu HIV/AIDS zu kommunizieren, sondern auch zielgruppengerecht einen verantwortungsvollen Umgang mit Sexualität zu vermitteln. Obwohl Jugendliche heute sehr gut über Sexualität und Verhütung informiert sind, hinkt die praktische Umsetzung des erworbenen Wissens hinterher. Vielen ist es peinlich ein Kondom zu kaufen und sie haben Angst, dass es in der Handtasche oder in der Hosentasche von anderen entdeckt wird. An diesem Punkt setzt die Kampagne an und möchte jungen Mädchen und Burschen den selbstverständlichen Gebrauch von Kondomen näher bringen und in weiterer Folge die Eigenverantwortlichkeit erhöhen."

Auch für Stefan Kühne, Geschäftsführer der wienXtra-jugendinfo, ist die gemeinsame Kooperation und die Aufklärung von Jugendlichen sehr wichtig: "Die jugendinfo bietet jede Menge Infos und anonyme Beratung zu den Themen "Liebe & Sex" und wir freuen uns daher besonders, dass jetzt mit den Plakaten die selbstverständliche Verwendung von Kondomen zum Thema gemacht wird. In der jugendinfo gibt es auch kostenlos Kondome zum Mitnehmen!"

