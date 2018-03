Nachhaltige Entwicklung im Sport- und Gesundheitsbereich

Landtagspräsidentin Nußbaumer auf Gemeindebesuch in Tschagguns

Tschagguns (OTS/VLK) - "Mit dem Schulsport-Zentrum, dem Nordic-Konzept zur Austragung der Europäischen Olympischen Jugend-Winterspiele 2015 und dem Gesundheitstreffpunkt setzt Tschagguns nachhaltige Impulse in Sport, Tourismus und Gesundheitsförderung", stellte Landtagspräsidentin Gabriele Nußbaumer bei ihrem Gemeindebesuch anerkennend fest. Gemeinsam mit Bürgermeister Herbert Bitschnau besuchte sie den Gesundheitstreff "Metnand" und informierte sich über den Stand der Arbeiten am neuen Schanzenzentrum. In einer Sprechstunde stand die Landtagspräsidentin der Tschaggunser Bevölkerung für deren Anliegen zur Verfügung.

Im November vergangenen Jahres wurde in der "Alti Gme" der Gesundheitstreffpunkt "Metnand" eröffnet. Unter der Patronanz von Gemeindeärztin Alexandra Steininger bieten hier Ärzte, Bewegungstrainer, Therapeuten und Berater ein breites Spektrum an Leistungen an. Dabei geht es darum, Jung und Alt, Gesunde als auch Menschen mit Beschwerden zu unterstützen und etwas Gutes für deren Gesundheit zu tun. Von Bewegung und Entspannung, von Regeneration bis Ernährung und von Beratung bzw. Coaching bis hin zur Prophylaxe reicht das Angebot. Es geht aber auch um Themenbereiche wie Freundschaft, Vereine, Einbindung in die Gesellschaft, Seniorennachmittage, soziale Netze, aber auch Kindergarten, Schule oder Arbeitsplatz.

Lebensqualität neu definieren

Wie Bürgermeister Bitschnau informierte, wurde dazu im Vorfeld die offene Projektgruppe "Gesunder Lebensraum Tschagguns" eingerichtet. Sie trägt mit vielen Anregungen zum Ausbau des Gesundheitsangebotes in der Gemeinde bei. Für den Tschaggunser Lebensraum sollen die Themen Gesundheit, Lebensqualität und Wohlbefinden neu definiert werden. Seitens der Gemeinde wurde dazu ein entsprechender Budgetansatz in das heurige Gemeindebudget aufgenommen, um ein Konzept erarbeiten und umsetzen zu können.

Länderübergreifende Zusammenabreit

Der Geschäftsführer des Vorarlberger Schulsport-Zentrums, Vizebürgermeister Elmar Egg, und Sporthauptschul-Direktor a.D. Peter Both informierten über das Nordic Konzept. Herzstück ist eine moderne Skisprunganlage. An der Finanzierung des knapp zwölf Millionen Euro teuren Projekts beteiligen sich das Land Vorarlberg, der Bund, der Stand Montafon, die Gemeinde Tschagguns und die Vorarlberger Illwerke AG. Die Bauarbeiten sollen bis Jänner 2014 abgeschlossen sein, damit die Inbetriebnahme und die ersten Bewerbe bereits im Februar 2014 stattfinden können.

Das neue Schanzenzentrum Montafon gehört zu den spektakulärsten Sportstätten des Europäischen Olympischen Winter-Jugendfestivals 2015. Die Spiele werden gemeinsam mit Liechtenstein organisiert. "Damit kommt es einmal mehr zu einer länderübergreifenden Zusammenarbeit, die der ganzen Region von Nutzen ist", so Landtagspräsidentin Nußbaumer. Mit der Umsetzung des Nordic Konzepts soll das Schulsport-Zentrum neben dem alpinen Bereich künftig auch für Sprung- und Langlauf sowie Biathlon eine zentrale Rolle spielen.

