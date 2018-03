Allianz Invest erwartet weitere Aufwertung der chinesischen Währung

Wien (OTS) - In Sachen Anteil an der Wirtschaftsleistung werden heuer Schwellenländer erstmals Industrieländer überholen - insbesondere China steht bei Staatsverschuldung und Wachstum wesentlich besser da. Der chinesische Renminbi befindet sich auf dem Weg, eine neue Weltreservewährung zu werden. Auch private Anleger in Österreich können an der Entwicklung der chinesischen Währung partizipieren.

"Für langfristige Investoren eröffnet sich auch hierzulande die Möglichkeit, frühzeitig durch die zunehmend freie Konvertierbarkeit des Renminbi am weiteren Aufwertungspotenzial der neuen Weltwährung teilzuhaben", erklärt Martin Bruckner, Vorstandsmitglied der Allianz Investmentbank AG und Chief Investment Officer der Allianz Gruppe in Österreich.

Chinesische Devisenreserven wachsen um 10.000 US-Dollar pro Sekunde

Das heutige China erinnert sehr stark an die Vereinigten Staaten von Amerika zu Zeiten von Bretton-Woods, als der US-Dollar zur Weltreservewährung aufstieg: Einem Leistungsbilanzüberschuss stand ein geringes Haushaltsdefizit zur Seite, das Land entwickelte sich zum Exportweltmeister und hatte eine im Vergleich zu anderen Staaten relativ geringe Verschuldung. Kann es sein, dass sich die Geschichte wiederholt? Der Weg für den Renminbi dorthin scheint zumindest geebnet. Dazu kommt, dass China per Ende 2012 mit 3,3 Billionen US-Dollar über die weltweit größten Devisenreserven verfügt. Fast 3 Billionen US-Dollar davon wurden in den letzten zehn Jahren angehäuft. Auch wenn sich der Zuwachs der Währungsreserven im Zuge gesunkener Exporte zuletzt verringert hat, wachsen die Devisenreserven Chinas pro Sekunde immer noch um mehr als 10.000 US-Dollar. "Das heißt aber auch, dass Chinas Abhängigkeit vom US-Dollar umso mehr zunimmt, je höher China eigene Devisenreserven aufgrund von Exportüberschüssen auftürmt. Das ist ein typisches Resultat einer stark exportgetriebenen Wirtschaft", erklärt Stefan Scheurer, Kapitalmarktanalyst bei Allianz Global Investors in einer aktuellen Analyse.

China: Übergang von Export- zu Konsumweltmeister?

Im aktuellen Fünfjahresplan scheint der Weg hin zu einer Neuausrichtung geebnet worden zu sein: weg von einem stark exportlastigen Wirtschaftswachstum hin zur Stärkung des inländischen Konsums, was sich bereits in einem gesunkenen Leistungsbilanzüberschuss widerspiegelt. Sollte der chinesischen Regierung die Rebalancierung des Wirtschaftswachstums gelingen, dürfte das Land, wirtschaftlich gesehen, weiter auf dem Vormarsch bleiben. Davon sollte vor allem auch die chinesische Währung profitieren und dadurch gegenüber anderen Währungen weiter aufwerten. China wird Prognosen zufolge noch in diesem Jahrzehnt die USA als weltweit führende Wirtschaftsnation ablösen, auch die Gesamtschuldenquote sieht im Vergleich mit den Industrieländern deutlich besser aus. Die Internationalisierung des Renminbis dürfte noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. "Die chinesische Währung ist auf dem besten Weg, zur neuen Weltwährung zu werden. Wann es dazu kommt, hängt davon ab, wie schnell die chinesische Regierung den Handel des Renminbis liberalisiert", erklärt Scheurer.

Privatanleger: Tor zur Währung durch Fonds

Private Anleger, die an den Chancen dieser Entwicklungen partizipieren möchten, können ihr Portfolio unter anderem mit den in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Fonds aus dem Fondsuniversum von Allianz Global Investors entsprechend international ausrichten. "Wir haben ein umfangreiches Angebot an Investmentstrategien, welche wir unseren Investoren anbieten", erklärt Nicole Joham-Kerschbaumer, MBA, Country Head and Business Development Austria bei der Allianz Investmentbank AG. Da der RMB nicht frei am Markt konvertierbar ist und die chinesischen Kapitalmärkte nur lokalen Anlegern sowie ausgewählten ausländischen Investoren offenstehen, bietet der Fonds "Allianz Renminbi Currency" auch heimischen Anlegern die Möglichkeit, von den Aufwertungschancen der chinesischen Währung zu profitieren. Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Bankeinlagen. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen am Renminbi-Geldmarkt orientierten Ertrag zu erwirtschaften. "Damit gehört dieser Fonds zu den ersten für Privatanleger, der breiten Zugang zu RMB-Bankeinlagen bei täglicher Liquidität bietet", so Kerschbaumer.

Das Team um Fondsmanagerin Helen Lam von Allianz Global Investors in Hongkong verfügt über mehr als 28 Jahre Erfahrung in Asien und eine umfassende Kenntnis des lokalen Marktes. Der Standort ist für einen raschen Marktzugang von Vorteil. Derzeit managt Allianz Global Investors als einer der Pioniere in dieser Anlageklasse bereits rund 850 Millionen Euro in Renminbi-Fonds. "Der Allianz Renminbi Currency ist eine effiziente Möglichkeit, um der finanziellen Repression im 'eigenen' Heimatmarkt entgegenzuwirken", so Kerschbaumer abschließend.

Allianz Global Investors, der Investmentmanager der Allianz, verwaltet für Kunden Vermögen in allen wesentlichen Anlageklassen und -regionen. Die Gesellschaft ist mit Experten in 19 Märkten weltweit vertreten und deckt mit rund 500 Anlagespezialisten alle wichtigen Finanz- und Wachstumsmärkte weltweit ab.

