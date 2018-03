EANS-News: Firstextile AG / Wei Chen als neue Marketing-Direktorin bei Firstextile

Marketing

Wei Chen als neue Marketing-Direktorin bei

Firstextile

Ausgewiesene Marketing- und Brandingexpertin mit langjähriger Erfahrung im Bereich hochwertiger Mode und Lifestyle-Produkte kommt zur Firstextile AG

Management sieht in Frau Chen ein "wertvolles Asset für das weitere Unternehmenswachstum"

Frankfurt, 12. März 2013 - Die Firstextile AG (FT8) hat heute bekanntgegeben, dass Frau Wei Chen zum 1. März 2013 ihre neue Aufgabe als Marketing-Direktorin für das Unternehmen aufgenommen hat. Wei Chen verfügt über mehr als zehn Jahre Marketing- und Brandingerfahrung in den Bereichen hochwertiger Mode und Lifestyle-Produkte. Sie arbeitete zuvor in mehreren ähnlichen Positionen für unterschiedliche führende europäische Luxusmarken wie beispielsweise Louis Vuitton and Hermès.

Die Firstextile AG ist die Holdinggesellschaft des führenden chinesischen Herstellers von hochwertigen garngefärbten Stoffen. Das Unternehmen bietet zudem Stoffe und Oberhemden für Uniformen sowie Premium-Herrenhemden unter Eigenmarken an. In ihrer neuen Position als Marketing-Direktorin wird Wei Chen für die Entwicklung und Einführung von Marken- und Marketingstrategien für alle Geschäftsbereiche verantwortlich sein, um so das weitere Wachstum des Unternehmens mit voranzutreiben. Wei Chen wird direkt an Fred Yang, Gründer und CEO von Firstextile, berichten.

Maggie Wang, Vorstandsmitglied und IR-Officer von Firstextile, kommentiert: "Wir freuen uns Wei Chen als erfahrene und angesehene Marken- und Marketingexpertin bei uns begrüßen zu dürfen. Ihre Erfahrung und ihre ausgewiesenen Fähigkeiten sind ein wertvolles Asset für das weitere Unternehmenswachstum - insbesondere in unserem profitabelsten Geschäftsbereich, dem Hemdensegment, in dem wir Premium-Herrenoberhemden unter unseren eigenen Marken ‚Firstextile' und ‚Varpum' verkaufen."

Vor ihrem Wechsel zur Firstextile AG war Wei Chen unter anderem vier Jahre als Regional Retail Marketing Manager für Louis Vuitton in Hong Kong tätig, wo sie das Retail-Marketing für 14 asiatische Länder leitete. Zudem war sie zwei Jahre als International Business Manager bei Hermès in Paris angestellt sowie zwei weitere Jahre als COO bei SHANG XIA, der chinesischen Luxusmarke von Hermès, die sie gemeinsam mit dem CEO kreierte.

Wei Chen verfügt über einen MBA-Abschluss von der INSEAD (Institut Européen d'Administration des Affaire) sowie einen Bachelor-Abschluss der Chinese Foreign Affairs University in Peking. Sie spricht fließend Englisch, Französisch und Mandarin und hat Arbeitserfahrung in Europa und der Region Greater China.

Unternehmensprofil

Mit einem mengenmäßigen Marktanteil von rund 9% im Jahr 2011 ist Firstextile der führende Hersteller von hochwertigen garngefärbten Stoffen auf dem chinesischen Markt. Daneben produziert Firstextile Stoffe und Oberhemden für Uniformen, die von chinesischen Regierungsinstitutionen und staatlichen Unternehmen verwendet werden sowie Herrenoberhemden, die unter den eigenen Marken "Varpum" und "Firstextile" auf dem chinesischen Premium-Markt verkauft werden. Das Unternehmen betreibt seine modernen, auf eine hohe Produktqualität ausgerichteten Produktionsanlagen im chinesischen Jiangyin in der Nähe von Shanghai, einem der Hauptzentren der chinesischen Textilbranche. Da das Unternehmen bereits nahe seiner Kapazitätsgrenze produziert, wird der Nettoerlös aus dem erfolgreichen Börsengang im November 2012 in erster Linie für eine Verdopplung der jährlichen Produktionskapazität von derzeit 36 Millionen Meter auf 72 Millionen Meter eingesetzt werden, um damit die zukünftige Nachfrage bedienen zu können. Gleichzeitig soll die Webkapazität von knapp 11 Millionen Meter auf 27 Millionen Meter sowie die Färbereikapazitäten von 7.900 Tonnen auf 15.800 Tonnen erweitert werden.

Übersicht der vorläufigen Finanzkennzahlen 2012 (in EUR Mio.)

2012 2011 Veränderung Gesamtumsatz 179,5 31,7 36,3% Umsatz Geschäftsbereich Stoffe 113,3 101,2 11,9% Umsatz Geschäftsbereich Uniform 46,7 17,9 160,8% Umsatz Geschäftsbereich Hemden 19,5 12,6 55,1% Rohertrag 56,4 40,7 38,5% EBIT 40,9 28,9 41,5% Jahresüberschuss 34,3 23,9 43,4% Gewinn je Aktie (in EUR) 3,4 2,4 40,2%

Eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2013 wird gemeinsam mit den endgültigen Finanzkennzahlen 2012 veröffentlicht. Der Geschäftsbericht 2012 steht ab dem 23. April 2013 auf der Unternehmenswebsite unter www.firstextile.de, im Bereich "Investor Relations" zum Download zur Verfügung.

Unternehmen: Firstextile AG
WWW: http://www.firstextile.de
Branche: Konsumgüter
ISIN: DE000A1PG8V8

Rückfragen & Kontakt:

Firstextile AG

Maggie Wang

Lyoner Straße 14, 60528 Frankfurt am Main

Telefon: +86 (0) 1390 100 9306

E-Mail: maggie.wang @ firstextile.com

cometis AG

Henryk Deter / Claudius Krause

Telefon: +49 (0) 611 205855 -13 / -28

Email: deter @ cometis.de / krause @ cometis.de