EANS-Stimmrechte: Air Berlin PLC / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Name: The Government of Abu Dhabi Sitz: Abu Dhabi Staat: United Arab Emirates

London, 11. März 2013 - Die Air Berlin PLC wurde am 10. März 2013 darüber informiert, dass der Government of Abu Dhabi durch die Etihad Airways PJSC am 6. März 2013 Wandelanleihen an der Air Berlin PLC hält, welche, würden die Wandelanleihen während der Wandlungsperiode vom 16. April 2013 bis zum 20. Februar 2019 in Aktien umgetauscht, diese in 14.184.397 Aktien der Air Berlin PLC wandeln. Die Etihad Airways PJSC würde damit insgesamt 48.306.972 Stück Aktien an der Air Berlin PLC halten, die einem Stimmrechtsanteil von mehr als 36% an der Gesellschaft entsprächen.

Da die Etihad Airways PJSC ihr Wandlungsrecht nur ausüben würde, um der Verwässerung ihrer aktuellen Beteiligung vorzubeugen, die durch Wandlung anderer Wandelanleihegläubiger entstünde, bleibt der aktuelle Stimmrechtsanteil der Etihad Airways PJSC an der Air Berlin PLC in Höhe von 29,21% unverändert. Die Regierung von Abu Dhabi hält als 100%-iger Aktionär der Etihad Airways PJSC indirekt den Anteil an der Air Berlin PLC, der sich im Besitz der Etihad Airways PJSC befindet.

