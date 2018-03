Mailath zum Tod von Bildhauerin Annemarie Avramidis

Wien (OTS) - "Annemarie Avramidis gehörte zu den bedeutendsten Bildhauerinnen Österreichs. Mit ihrem Werk erlangte sie Anerkennung weit über die Grenzen des Landes hinaus und wird uns als kraftvolle Künstlerin in Erinnerung bleiben, die auch auf vielen anderen Gebieten erfolgreich wirkte. Sowohl ihre Skulpturen wie auch ihre Zeichnungen und Dichtungen bereichern uns seit Jahrzehnten - und werden es auch in Zukunft tun", so Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny zum Ableben von Annemarie Avramidis.

