ego|green® e-Liquids setzen neue Maßstäbe

Paderborn (ots) - Die elektrische Zigarette befindet sich derzeit wieder im Aufwärtstrend. Das bestätigen zahlreiche offline Händler in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Nach dem Tief in 2012 zeichnet sich wieder ein Anstieg der Absatzzahlen ab.

Allen voran das jüngste Produkt im e-Zigaretten Sektor, namens ego|green®. Das e-Liquid basiert auf 100% pflanzlichen Aromen und ist derzeit deutschlandweit bei mehr als 200 offline Händlern verfügbar. Ausgeliefert wird ego|green® in barcodierten Umkartons.

"Wir wollen unseren Vertriebspartnern den größtmöglichen Servicegrad bieten ", so Geschäftsführer Mark Vörtmann von www.egogreen-liquids.de in einem Gespräch. Die e-Liquids werden derzeit sogar europaweit an zufriedene Kunden ausgeliefert.

Rückfragen & Kontakt:

ego Handels GmbH

Mark Vörtmann

Stettiner Str. 42

33106 Paderborn

Tel: 0800 / 723 77 33

mail: info @ egohandel.de

http://www.egohandel.de