Grüne Niederösterreich wählen ihr Mitglied für den Bundesrat

Huber vor Landeskongress am Sonntag: "Grüne Kernthemen im Bundesrat weiterführen"

St. Pölten (OTS) - Am Sonntag, 17. März, wählen die Grünen Niederösterreich am Landeskongress ihr Mitglied für den Bundesrat. Landesgeschäftsführer Thomas Huber freut sich, dass die Grünen Niederösterreich auch in der kommenden Legislaturperiode im Bundesrat vertreten sein werden: "Das Ergebnis der Landtagswahl hat gezeigt, dass wir mit unseren Grünen Themen in Niederösterreich richtig liegen. Neben den vier Abgeordneten im NÖ Landtag werden die Grünen Kernthemen aus Niederösterreich auch zukünftig auf Bundesebene vertreten sein: Das neue Bundesrats-Mitglied wird den positiven Schwung von der Landtagswahl und den Kampf für saubere Politik auch weiter in den Bundesrat tragen", ist sich Huber sicher. Für das Bundesratsmandat kann sich jedes Parteimitglied bewerben. Nach einem Hearing der KandidatInnen findet die Abstimmung der 174 Delegierten statt. Gewählt wird auch ein Ersatz-Bundesrat.

Der Grüne Landeskongress findet am Sonntag, 17. März, ab 10 Uhr, im Austria Trend Hotel Böck, Wiener Straße 196, 2345 Brunn am Gebirge, statt. VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

