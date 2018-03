EANS-Stimmrechte: P&I Personal & Informatik AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

KORREKTUR DIVERSER VERÖFFENTLICHUNGEN - SIEHE MELDUNGSTEXT

Die nachfolgend genannten Gesellschaften haben der P&I Personal & Informatik AG am 28. Februar 2013 im Hinblick auf ihre Beteiligung gemäß §§ 21 Abs. 1, 22 WpHG jeweils Folgendes mitgeteilt:

Nachstehende Rücknahmen von Stimmrechtsmitteilungen erfolgen jeweils in Korrektur der Stimmrechtsmitteilung vom 23. Juni 2009 (veröffentlicht am 26. Juni 2009) einschließlich der dazugehörigen Korrekturmitteilung vom 3. August 2009 (veröffentlicht am 4. August 2009), sowie der Stimmrechtsmitteilungen vom 17. März 2010 (veröffentlicht am 19. März 2010) und vom 10. Dezember 2010 (veröffentlicht am 13. Dezember 2010).

1. TCG Holdings Cayman, L.P.

Die Stimmrechtsmitteilung der TCG Holdings Cayman, L.P., mit Sitz in George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, vom 23. Juni 2009 einschließlich der dazugehörigen Korrekturmitteilung vom 3. August 2009 sowie die Stimmrechtsmitteilungen der TCG Holdings Cayman, L.P. vom 17. März 2010 und vom 10. Dezember 2010, jeweils betreffend Stimmrechte an der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft, werden hiermit zurückgenommen. Der TCG Holdings Cayman, L.P. waren und sind keine Stimmrechte an der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft zuzurechnen.

2. TC Group Cayman, L.P.

Die Stimmrechtsmitteilung der TC Group Cayman, L.P., mit Sitz in George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, vom 23. Juni 2009 einschließlich der dazugehörigen Korrekturmitteilung vom 3. August 2009 sowie die Stimmrechtsmitteilungen der TC Group Cayman, L.P. vom 17. März 2010 und vom 10. Dezember 2010, jeweils betreffend Stimmrechte an der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft, werden hiermit zurückgenommen. Der TC Group Cayman, L.P. waren und sind keine Stimmrechte an der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft zuzurechnen. 3. CETP II GP (Cayman), Ltd.

Die Stimmrechtsmitteilung der CETP II GP (Cayman), Ltd., mit Sitz in George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, vom 23. Juni 2009 einschließlich der dazugehörigen Korrekturmitteilung vom 3. August 2009 sowie die Stimmrechtsmitteilungen der CETP II GP (Cayman), Ltd. vom 17. März 2010 und vom 10. Dezember 2010, jeweils betreffend Stimmrechte an der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft, werden hiermit zurückgenommen. Der CETP II GP (Cayman), Ltd. waren und sind keine Stimmrechte an der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft zuzurechnen.

4. CETP II GP, L.P.

Die Stimmrechtsmitteilung der CETP II GP, L.P., mit Sitz in Edinburgh, Vereinigtes Königreich, vom 23. Juni 2009 einschließlich der dazugehörigen Korrekturmitteilung vom 3. August 2009 sowie die Stimmrechtsmitteilungen der CETP II GP, L.P. vom 17. März 2010 und vom 10. Dezember 2010, jeweils betreffend Stimmrechte an der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft, werden hiermit zurückgenommen. Der CETP II GP, L.P. waren und sind keine Stimmrechte an der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft zuzurechnen.

