EANS-News: adesso bei größtem Kunden BITMARCK als wichtigster Rahmenvertragspartner für Folgejahre bestätigt

Dortmund (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Verträge

Die adesso AG hat sich im Rahmen einer europaweiten

Ausschreibung ihres größten Kunden, der BITMARCK-Unternehmensgruppe, für bis zu vier weitere Jahre als wichtigster Rahmenvertragspartner durchgesetzt. Insgesamt konnte sich das Dortmunder IT-Dienstleistungsunternehmen bei 32 von 39 ausgeschriebenen Losen als einer von fünf Rahmenvertragspartnern positionieren, die potenziell Beratungs- und Softwareentwicklungsaufträge übernehmen können. Damit hat adesso sein Engagement beim Kunden auch inhaltlich weiter ausgebaut.

BITMARCK, das Software- und Systemhaus der Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie der DAK, entwickelt mit adesso und weiteren Realisierungspartnern das Informationssystem "iskv_21c" stetig weiter und führt dieses bei den gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) ein. Über das System werden künftig die Verwaltungs- und Informationsprozesse von rund 26 Millionen Versicherten in Deutschland abgewickelt. Im Rahmen des Großprojekts ist adesso seit über zehn Jahren einer der Hauptentwicklungspartner der BITMARCK-Unternehmensgruppe und wusste auch in der jüngsten Ausschreibung sowohl hinsichtlich der fachlichen Qualifikationen, aber auch in puncto quantitativer Auswahlkriterien und Preis zu überzeugen. Das attraktive Auftragsvolumen der nächsten Jahre wurde im September 2012 vom Kunden in 39 funktionale Lose unterteilt und europaweit ausgeschrieben. Das mehrstufige Auswahlverfahren koordinierte ein unabhängiger Ausschreibungspartner der BITMARCK, der sowohl die Rahmenvertragspartner als auch die konkreten Auftragsnehmer für einen Großteil der zeitgleich ausgeschriebenen Einzelrealisationswettbewerbe ermittelte. adesso hatte sich für 34 der insgesamt 39 Lose als Rahmenvertragspartner beworben und den Zuschlag für 32 Lose erhalten. Zeitgleich wurden aus den jeweils fünf verbliebenen Rahmenvertragspartnern für eine Vielzahl der Lose nach vorab definierten quantitativen und qualitativen Kriterien Auftragnehmer für konkrete Beratungs-und Realisierungsaufträge ermittelt.

Mit über 1.300 Mitarbeitern und über 250 Mio. Euro Jahresumsatz ist BITMARCK der größte Full-Service-Anbieter im IT-Markt der GKV und realisiert intelligente IT-Lösungen für die Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie für die DAK-Gesundheit und weitere Ersatzkassen. Die neuerliche Beauftragung in signifikanter Höhe durch einen der bedeutendsten Player im Markt und den seit Jahren größten Kunden von adesso sorgt für maßgebliche Sicherheit bei der Personal- und Umsatzplanung. Der Gesundheitssektor ist eine der Kernbranchen von adesso, in der rund 14 Prozent des Jahresumsatzes erwirtschaftet werden.

Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: adesso AG Stockholmer Allee 24 D-44269 Dortmund Telefon: +49 231 930-9330 FAX: +49 231 930-9331 Email: ir @ adesso.de WWW: http://www.adesso-group.de Branche: Informationstechnik ISIN: DE000A0Z23Q5 Indizes: CDAX Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt/General Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Martin Möllmann

Manager Investor Relations

Tel.: +49 231 930-9330

E-Mail: ir @ adesso.de