"Inside Bayer" - das neue Ärzteportal von Bayer für den medizinischen Fachkreis

Wien (OTS) - Als eines der weltweit führenden Unternehmen in der Gesundheitsversorgung mit Arzneimitteln und Medizinprodukten ist es das Ziel von Bayer, mit innovativen Produkten die Gesundheit von Mensch und Tier zu verbessern. Science For A Better Life: So lautet unser Versprechen an die Gesellschaft. Wir sehen es daher auch als unsere Aufgabe umfassend über die von uns bereit gestellten Behandlungsoptionen zu informieren und einen konstruktiven Dialog mit ExpertInnen im Gesundheitsbereich zu führen. Zu diesem Zweck haben wir ein neues Web-Portal ins Leben gerufen: "Inside Bayer".

Mit dem neuen Fachportal www.inside.bayer.at bietet Bayer einen Kommunikationskanal an, in dem ÄrztInnen aktuelle wissenschaftliche Inhalte zu einer Vielzahl an Therapiegebieten finden. Das neue Portal richtet sich exklusiv an das medizinische Fachpersonal und versorgt dieses mit umfassenden Informationen zu den von uns abgedeckten Therapiegebieten: Andrologie, Consumer Care, Dermatologie, Diabetologie, Gynäkologie, Hämatologie, Infektiologie, Kardiologie, Neurologie, Ophthalmologie, Tiergesundheit und Urologie.

Neben Informationen und Studien zu den Produkten von Bayer HealthCare, finden ÄrztInnen darin hilfreiche Materialien für die optimale Betreuung ihrer PatientInnen sowie einen Veranstaltungskalender. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit zu speziellen Themen Videos und Podcasts anzusehen bzw. anzuhören.

Da die Inhalte von "Inside Bayer" ausschließlich für medizinisches Fachpersonal zur Verfügung gestellt werden dürfen, ist eine Anmeldung mittels eines DocCheck-Passwortes oder eine separate Registrierung für das Portal erforderlich.

Über Bayer HealthCare

Die Bayer AG ist ein weltweit tätiges, forschungsbasiertes und wachstumsorientiertes Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Gebieten Gesundheit, Agrarwirtschaft und hochwertige Materialien. Mit einem Umsatz von rund 18,6 Mrd. Euro (2012) gehört Bayer HealthCare, ein Teilkonzern der Bayer AG, zu den weltweit führenden innovativen Unternehmen in der Gesundheitsversorgung mit Arzneimitteln und medizinischen Produkten. Das Unternehmen mit Sitz in Leverkusen bündelt die Aktivitäten der Divisionen Animal Health, Consumer Care, Medical Care sowie Pharmaceuticals. Ziel von Bayer HealthCare ist es, Produkte zu erforschen, zu entwickeln, zu produzieren und zu vertreiben, um die Gesundheit von Mensch und Tier weltweit zu verbessern. Bei Bayer HealthCare arbeiten weltweit 55.300 (Stand:

31.12.2012) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern. Mehr Informationen unter http://www.healthcare.bayer.de

Das Pressecenter von Bayer HealthCare ist nur einen Klick entfernt: presse.healthcare.bayer.de

Mehr Informationen finden Sie unter www.bayerhealthcare.at

Folgen Sie uns auf Facebook: http://www.facebook.com/healthcare.bayer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Bayer-Konzerns bzw. seiner Teilkonzerne beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Stephanie Prochazka

Tel.: +43/1/71146-2228

E-Mail: stephanie.prochazka @ bayer.com