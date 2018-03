Auer: Gratulation an Franz Stefan Hautzinger und Franz Windisch zur LK-Wahl

Klare Bauernbund-Mehrheiten für beide Bundesländer - Historisch bestes Ergebnis im Burgenland

Wien (OTS) - Mit einem sensationellen Erfolg schlägt der Bauernbund im Burgenland die heutigen Landwirtschaftskammerwahlen. "Die Landwirte im Burgenland haben dem Bauernbund und Landesobmann Franz Stefan Hautzinger ganz klar ihr volles Vertrauen ausgesprochen. Eine absolute Mehrheit von über 74% befürwortet, dass der bisherige Kurs konsequent fortgesetzt wird. Mit einem Plus von 2,25% konnte der Bauernbund eine neue historische Bestmarke setzen", gratulierte Jakob Auer, Präsident des Österreichischen Bauernbundes, in einer ersten Reaktion zum vorläufigen Endergebnis, "einem Traumergebnis". An der Mandatsverteilung ändert sich nichts - der Burgenländische Bauernbund hält weiterhin 24 der 32 Sitze im Kammerparlament.

LK Wien bleibt ebenfalls fest in Bauernbund-Hand

Ebenfalls heute, Sonntag, gewählt haben die Wiener Landwirtschafts-sowie die Gärtnerei- und Winzerbetriebe - insgesamt sind dies 1.319 Betriebsführer, die rund 17% der Stadtfläche bewirtschaften. In Wien erringt der Bauernbund 16 von 20 Sitzen in der Kammervollversammlung. Franz Windisch hält als Spitzenkandidat die Absolute. "Alle Landwirtschaftskammern Österreichs sind damit fest in Bauernbund-Hand. Es ist erfreulich, dass der unermüdliche Kampf für eine Politik der Wertschätzung und Anerkennung gegenüber den bäuerlichen Betrieben vom Wähler honoriert wird. Für die Bauernbund-Politik ist das eine wertvolle Motivation, das heurige Wahljahr bis zur Nationalratswahl erfolgreich zu bestreiten", so Bauernbund-Präsident Jakob Auer abschließend. Sowohl im Burgenland als auch in Wien sind die Freiheitlichen Bauernvertreter - anders bei der Wahl im Jahr 2008 - heuer nicht mehr angetreten.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andrea Salzburger

Bauernbund Österreich, Brucknerstraße 6/3, 1040 Wien, www.bauernbund.at,

Tel.: +43 1 5058173-28, Mobil: +43 699 1810 1805, E-Mail: a.salzburger @ bauernbund.at