ORF SPORT + mit Fußball live: TSV Lopocasport Hartberg - Kapfenberger SV 1919

Am 11. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 11. März 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiels TSV Lopocasport Hartberg - Kapfenberger SV 1919 um 18.25 Uhr, die Höhepunkte von der Tischtennis-Bundesliga-Begegnung SPG Walter Wels - Linz AG Froschberg um 20.30 Uhr und Funsport mit Snowboard, Freeski und vielem mehr um 21.00 Uhr.

In der 23. Runde der "Heute für Morgen"-Erste-Liga kommt es zum Steiermark-Derby zwischen TSV Lopocasport Hartberg und dem Kapfenberger SV 1919. In der ersten Begegnung im Herbst trennten sich die beiden Mannschaften mit einem Unentschieden. Im bisher letzten Match gegeneinander im Oktober ging Hartberg als 2:1-Sieger in Kapfenberg vom Platz.

Kommentator ist Christian Diendorfer. In der Pause zeigt ORF SPORT + einen Bericht über den Skateboard-Downtown-Showdown in London.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 8. März, kurzfristige Programmänderungen möglich)

