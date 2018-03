Große Gefühle halten Einzug in die Kunsthalle Krems

Krems (OTS) - Anlässlich der Ausstellung "Große Gefühle. Von der Antike bis zur Gegenwart" fand am Freitag, 8. März 2013, ein exklusives Fundraising-Dinner in der Zentralen Halle der Kunsthalle Krems statt.

Der Direktor der Kunsthalle Krems, Hans-Peter Wipplinger, führte das kunstaffine Publikum im Zuge der Preview durch die Ausstellung und betonte die Aktualität des Ausstellungsthemas, das sich mit den unterschiedlichen Ausformungen von Emotionen und ihrer jeweiligen Veränderung in den historischen Kontexten von Kunstwerken auseinandersetzt: "Ob in den Künsten oder der Wissenschaft, große Gefühle erleben gegenwärtig eine Konjunktur. Nicht zuletzt weil sich die Erkenntnis durchsetze, dass Gefühle auf Verstand und Vernunft einwirken, Wahrnehmung steuern und an Denk- und Entscheidungsprozessen beteiligt sind."

Prominente aus Wirtschaft, Kunst und Kultur sowie Politik folgten der Einladung und staunten über die Verbindungslinien zwischen den zeitgenössischen Werken aus der Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in Turin (u. a. von Maurizio Cattelan, Douglas Gordon, Dinos und Jake Chapman, Damien Hirst, Shirin Neshat, Matthew Barney und Hans-Peter Feldmann) und den alten Meistern aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien (u. a. Hans von Aachen, Pieter Claesz, Paris Bordone, Francesco Furini, Bartholomäus Spranger, Tizian und Paolo Veronese).

Unter den zahlreichen Gästen befanden sich etliche Künstlerinnen und Künstler, wie Eva Schlegel, VALIE EXPORT, Erwin Wurm, Gunter Damisch, Martin Schnur, Thomas Feuerstein, Tillman Kaiser, Markus Schinwald, Anna Jermolaewa, Walter Vopava und Daniel Spoerri. Der in der Ausstellung mit dem 144-teiligem Werk "The End - Venezia" vertretene Künstler Ragnar Kjartansson, nahm ebenfalls an dem Galadinner teil und brachte zu späterer Stunde eine fantastische Gesangseinlage dar, die für großes Amüsement bei der hochkarätigen Gesellschaft sorgte. Unter die mehr als 200 Gäste mischte sich auch der deutsche Künstler Hans-Peter Feldmann, der mit seinem Werk "9/12 Frontpage", welches die Angriffe auf das New Yorker World Trade Center, und damit höchst emotionale Momente jüngster Vergangenheit thematisiert, in der Ausstellung präsent ist.

Begeistert von der Ausstellung zeigten sich auch die Leihgeber Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Präsidentin der Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Francesco Bonami, ehemaliger Direktor der Biennale von Venedig und künstlerischer Leiter der Fondazione Sandretto Re Rebaudengo sowie Sabine Haag, Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museum Wien und Sylvia Ferino-Pagden, Direktorin der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museum Wien. Gesehen wurden u. a. Karola Kraus, Direktorin des mumok, Peter Weinhäupl, kaufmännischer Direktor des Leopold Museum, Dorotheums-Geschäftsführer Martin Böhm, der künstlerische Leiter des donaufestival Tomas Zierhofer-Kin, Cornelia Lamprechter, Geschäftsführerin der Kunstmeile Krems, Heike Maier-Rieper, Direktorin der EVN-Sammlung, der Philosoph Burghart Schmidt, die Kunstsammler Helmut Zambo, Hermann Eisenköck und Roman Fuchs, die Galeristen Elisabeth und Klaus Thoman sowie Emanuel Layr.

Zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und Politik ließen sich die einmalige Gelegenheit, die große Frühjahrsausstellung der Kunsthalle Krems vorab zu sehen, nicht entgehen: Hubert Schultes, Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung AG, Georg Pölzl, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der österreichischen Post AG, EVN-Vorstandsdirektor Stefan Szyszkowitz, Peter Michael Ikrath, Generalsekretär des österreichischen Sparkassenverbandes, Markus Pichler, Managing Director des internationalen Immobilieninvestors Unibail-Rodamco, Andreas Pulides, ALUKÖNIGSTAHL, Boris Gatscher-Riedl, Geschäftsführer IGB, Andrea Zauner-Dungl und Claudia Dungl, der italienische Botschafter Eugenio D'Auria, Landesrätin Barbara Schwarz sowie der Zeitungsmacher und Verleger Oscar Bronner flanierten durch die Schau und tauchten in eine mannigfaltige Gefühlswelt ein.

Grasl & Salomon servierten ein dreigängiges Dinner, Stefan Hick von der Gärtnerei Hick stiftete den Blumenschmuck und Anneliese Gessl die Damenspende von Donna Karen NY.

Die Ausstellung in der Kunsthalle Krems ist bis 30. Juni 2013 täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Ein Katalog mit Beiträgen von Brigitte Borchhardt-Birbaumer, Francesco Bonami, Irene Calderoni, Stephanie Damianitsch, Alexandra Hennig, Burghart Schmidt und Hans-Peter Wipplinger ist um 24,90 Euro im Shop der Kunsthalle Krems erhältlich.

Am Samstag, dem 9. März lädt die Kunsthalle Krems herzlich in die Ausstellungsräume zu den Eröffnungen der Präsentationen "Tillman Kaiser. Hermetische Melancholie III" in die Factory (17 Uhr),

und "Große Gefühle. Von der Antike bis zur Gegenwart" (18 Uhr) in die Kunsthalle Krems ein.

