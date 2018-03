Andy Borg als Mozart - am 6. April beim "Musikantenstadl in Salzburg"

Wien (OTS) - Andy Borg gastiert am Samstag, dem 6. April, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit seinem "Musikantenstadl" in Salzburg - der Geburtsstadt von Wolfgang Amadeus Mozart. Eine gute Gelegenheit sich zu überlegen, ob es Verbindungen zwischen dem genialen Komponisten und dem Stadl geben könnte. Andy versetzt sich daher kurz in das Leben von Mozart, komponiert die "Kleine Nachtmusik" zu ende - und kommt auf dabei die Idee für eine sehr bekannte Melodie. Die Musikgeschichte muss nicht unbedingt neu geschrieben werden. Fotos von Andy Borg als Mozart sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Andy Borg über diese ungewohnte Rolle: "Salzburg und Mozart gehören einfach zusammen. Es ist mir eine Ehre für den Stadl kurz in diese Rolle zu schlüpfen. Ich lebe aber lieber hier und jetzt -allein der Aufwand bis man so ein Kostüm anhat! Da ist mir eine Tracht lieber."

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at