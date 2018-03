EANS-Adhoc: Neschen AG / Veräußerung Beteiligung HSW Signall s.r.o., Prag/Tschechische Republik

07.03.2013

Ad-hoc Mitteilung vom 7. März 2013

Neschen AG veräußert HSW Signall s.r.o., Prag/Tschechische Republik

Die Neschen Benelux B.V., eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Neschen AG, hat heute einen Vertrag über den Verkauf ihrer 51 %igen Beteiligung an der HSW Signall s.r.o. unterzeichnet. Das Closing ist für den 28.03.2013 vorgesehen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Käuferin, die VATELORUS a.s., ist ein in Prag ansässiger Finanzinvestor unter Beteiligung eines der ehemaligen Gründer von HSW Signall.

Der Verkauf ist das Ergebnis einer umfassenden Analyse der ausländischen Geschäftsaktivitäten der Neschen AG. Der Verkauf führt im Konzernergebnis der Neschen AG zu einem positiven Einfluss auf die liquiden Mittel und wird bereits im Ergebnisausweis des Konzerns für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2013 wirksam. Beide Unternehmen haben außerdem vereinbart, das gemeinsame Geschäft mit Digitaldruckmedien weiter auszubauen.

HSW Signall s.r.o. ist eine 51 %ige Beteiligung der Neschen Benelux B.V. mit dem Sitz in Prag, Tschechische Republik. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012 mit durchschnittlich 41 Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 8,9 Mio. und ein Ergebnis nach Steuern von EUR 0,1 Mio. Der hauptsächliche Geschäftsbereich der Gesellschaft ist der Vertrieb von Druckern und Hardware im Digitaldruckbereich sowie der dazugehörigen Medien.

Die Neschen AG entwickelt, produziert und vertreibt weltweit innovative beschichtete Selbstklebefolien, -papiere und -textilien mit Schwerpunkt in der Digitaldruckindustrie. Die Produktpalette reicht von Veredelungs-, Schutz- und Aufziehfolien bis zu selbstklebenden Folien und Papieren für den Schutz, die Reparatur und die Pflege von Büchern.

