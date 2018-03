EANS-Adhoc: Sunways AG / Neuorganisation auf Führungsebene

Konstanz, 7. März 2013 - Vorstand und Aufsichtsrat der Sunways AG(SWW:GR, SWWG.DE, ISIN DE0007332207)haben heute verschiedene organisatorische Änderungen und Verbesserungen beschlossen. Diese Entscheidungen wurden vor dem Hintergrund der derzeitigen Entwicklungen auf den internationalen Photovoltaikmärkten, zur weiteren Beschleunigung des Turnaround bei Sunways, zur engeren Einbindung ihrer Geschäftstätigkeit in die restliche LDK Solar Gruppe sowie angesichts eines potenziellen Antidumping-Verfahrens der Europäischen Kommission in Bezug auf Solarmodule getroffen.

Herr Mario Zen, Vorstandsvorsitzender der Sunways AG, ist mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand zurückgetreten. Herr Zen verbleibt bei Sunways als Vice President of Restructuring mit voller Konzentration auf die folgenden strategischen Aufgaben: um die Gesellschaft umzustrukturieren und ihr Geschäft neu auszurichten, um konstruktive Einigungen mit Gläubigern und anderen Anspruchsgruppen der Sunways zu erreichen und um, zusammen mit Herrn Jürgen Frei, ein neues europäisches bzw. internationales Geschäft mit in der Europäischen Union und der Volksrepublik China hergestellten Sunways Solarinvertern und Sunways Solarmodulen aufzubauen.

Jürgen Frei, Vorstandsmitglied der Sunways AG, ist ebenfalls mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand zurückgetreten. Jürgen Frei bleibt bei Sunways als Vice President of Sales and Marketing, um zusammen mit Mario Zen das neue europäische und internationale Geschäft mit in der EU und in China produzierten Sunways Solarinvertern und Sunways Solarmodulen aufzubauen.

Der Aufsichtsrat der Sunways AG hat mit sofortiger Wirkung Herrn Hoong Khoeng Cheong (derzeit LDK Solar Co., Ltd.) zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Sunways AG und Herrn Steve Huiyuan Zha (derzeit LDK Solar Co., Ltd.) zum Vorstandsmitglied und Vice President of Finance ernannt.

Herr Cheong ist malaysischer Staatsbürger und hat an der Universität von Louisiana, USA, den Grad eines Bachelor of Science in Maschinenbau sowie den Grad eines Master of Science in computergestützter Produktion an der Technischen Universität Nanyang, Singapur, erworben. Mit mehr als 20jähriger Erfahrung im technischen und betrieblichen Bereich in der Solar- und Elektronikindustrie war Herr Cheong als Vice President of Engineering einer Tochtergesellschaft der Flextronics International Ltd. sowie als General Manager bei der Solar Power Inc. tätig. Herr Cheong trat 2011 als Vice General Manager des Geschäftsbereichs Solarmodule bei der LDK Solar Co., Ltd. ein.

Herr Steve Huiyuan Zha ist chinesischer Staatsbürger und hat an der Universtität Peking, China, den Grad eines Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften sowie den Grad eines Master of Business Administration an der Universität für angewandte Wissenschaften in Berlin (Deutschland) erworben. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung und Führungspositionen in den Bereichen Marketing, strategische Planung, Consulting, Import- und Exportversicherung sowie Treasury Management für Firmen in China und Deutschland trat Mr. Zha 2011 als Director of Treasury der LDK Solar Gruppe bei der LDK Solar Co., Ltd. ein.

