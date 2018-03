Petrovic zum Frauentag: "Mehr Frauen an die Spitze - auch in der Politik!"

Grüner Männer-Wahlkampf verschluckte Millionen / Geld wird für Frauenberatungsstellen und Kinderbetreuung gebraucht

St. Pölten (OTS) - "Der Wahlkampf und die Ereignisse danach haben gezeigt, wie es die anderen Parteien in Niederösterreich mit der Gleichberechtigung halten", resümiert die Grüne Klubobfrau Madeleine Petrovic anlässlich des morgigen Frauentages den niederösterreichischen Wahlkampf aus frauenpolitischer Sicht: "Der Wahlkampf artete zum millionenteuren Kampfduell zwischen zwei Männern - Pröll und Stronach - aus. Wenn es schwierig wird, tauchte man(n) bei der ÖVP unter - siehe Sobotka. Bei der FPÖ stehen die Männer immer dann im Rampenlicht, wenn es Erfolge zu verkünden gibt; Wenn der gewünschte Erfolg ausbleibt, werden Frauen vorgeschickt - siehe Barbara Rosenkranz", weiß Petrovic.

"Der Männerwahlkampf kostete den SteuerzahlerInnen Millionen - Geld, das man besser einsetzen hätte können!", sieht die Grüne Nachholbedarf. "Zum Beispiel für Frauenberatungsstellen: Hier sollte die Basissubvention auf mindestens 35.000 Euro angehoben werden", lautet die Grüne Forderung.

Für den neu konstituierten niederösterreichischen Landtag will Madeleine Petrovic auch mindestens eine 50-prozentige Frauenquote:

"Wirklich Halbe-Halbe bei den Mandatssitzen gibt es nur bei den Grünen, wir halten uns strikt an das Reißverschlusssystem und haben im NÖ Landtagsklub sogar eine Frauenquote von 75 %", so die Grüne.

Ausreichende und qualitativ hochwertige Kinderbetreuungsangebote ermöglichen Frauen zudem eine bessere Vereinbarkeit von Karriere und Familie. "Kinderbetreuung funktioniert in Niederösterreich unterschiedlich gut: Während in den Ballungsräumen das Angebot gut ist, gibt es im ländlichen Raum, vor allem im Most- und Waldviertel, noch großen Aufholbedarf: Für unter 2-Jährige gibt es nur wenige Betreuungsmöglichkeiten in Form von Kindergrippen und die Kindergarten-Öffnungszeiten sind oft so gestaltet, dass Frauen gezwungen sind, nur Teilzeit zu arbeiten", zeigt die Grüne Klubobfrau Madeleine Petrovic auf.

