AVISO 11.3., 9.30 Uhr: Fototermin zum Ausbau der Volksschule Mannagettagasse

Wien (OTS) - Die Volksschule Mannagettagasse in Wien Grinzing wurde um einen modernen Zubau erweitert. In acht Monaten wurde der Standort mit einem Zubau in Holzleichtbauweise ausgebaut. Dieser bietet nun zusätzlichen Platz für vier Volksschulklassen, eine Vorschulklasse und einen Freizeitraum. Zur Führung als Ganztagsvolksschule wurde bereits im Vorjahr eine Ausgabeküche samt Speisesaal und Nebenräumen im Stammgebäude integriert.

Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch besucht am Montag, 11. März, um 9.30 Uhr den modernen Ausbau.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zu diesem Termin eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Fototermin zum Ausbau der Volksschule Mannagettagasse

Zeit: Montag, den 11. März 2013, 9.30 Uhr,

Ort: 19., Mannagettagasse 1

http://www.oxonitsch.at/