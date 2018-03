Kunst Haus Wien: Saul Leiters Modefotografie

Begleitveranstaltung zur Ausstellung "Saul Leiter"

Wien (OTS) - Am 13. März 2013 findet um 19.00 Uhr im Kunst Haus Wien, einem Unternehmen der Wien Holding, ein Gespräch zu Saul Leiters Modefotografie mit Kuratorin Brigitte Woischnik, Fotograf Andreas H. Bitesnich und "Der Standard"-Moderedakteur Stephan Hilpold statt. Der Eintritt ist frei.

Trendsetter in der Modefotografie

Das Kunst Haus Wien würdigt den 89-jährigen Fotografen und Maler Saul Leiter noch bis 26. Mai in einer großen Retrospektive. Die Ausstellung vereint in einem großen Spannungsbogen frühe Schwarz-Weiß- und Farbaufnahmen, Modefotografien, übermalte Aktfotos, seine Malerei sowie eine Auswahl seiner Skizzenbücher. Das Gespräch am 13. März zeigt Saul Leiter als Trendsetter in der Modefotografie.

Als Saul Leiter für "Harper's Bazaar" zu arbeiten begann, wurde bevorzugt im Studio fotografiert. Saul Leiter ging auf die Straße und arbeitete mit den Modellen so, wie er üblicherweise auf der Straße fotografierte. Er sah keinen Unterschied. Viele Fotografen sollten ihm darin folgen, z.B. Richard Avedon, Robert Frank oder Lillian Bassman.

Mode als Spiegel der Zeit

Modefotografie inszeniert Bilder und erzählt Geschichten. Modefotografie kreiert Idealbilder und vermittelt Träume. Modefotografie erzeugt Trends. Modefotografie zeigt Schönheit im Wandel kultureller Interessen. Modefotografie spiegelt den Zeitgeist wider.

Unter diesen Gesichtspunkten soll im Expertengespräch die Entwicklung der Modefotografie bis heute aufgerollt und der Frage nachgegangen werden, was Mode als Spiegel der Zeit bewirken kann und welche Rolle dabei den Fotografen und Medien zukommt.

o Kunst Haus Wien 3., Untere Weißgerberstraße 13 täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr Karten: Museum Hundertwasser oder Sonderausstellung "Saul Leiter": EUR 10,- Kombi-Ticket Museum Hundertwasser und Sonderausstellung "Saul Leiter": EUR 12,- Kunst Haus Wien-Jahreskarte: EUR 22,- www.kunsthauswien.com

