Salzburger Sportwelt punktet mit Frühjahrs-Skilauf und vier Snowparks

Sonnige Aussichten mit tollen Pauschalen und coolen Events in Ski amadé / Perfektes Jugendangebot und ideale Bedingungen für Profis

Flachau/Salzburg (OTS/wnd.at) - Die Salzburger Sportwelt lässt den Winter für ihre Gäste mit heißen Pauschalangeboten ausklingen. In den acht Ferienorten der Region sorgen attraktive Sonnenskilauf-Packages und Veranstaltungen für die ganze Familie für viel Spaß zum Saisonende. 860 bestens präparierte Pistenkilometer und viele Skihütten mit unwiderstehlichen Sonnenterrassen laden in Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann-Alpendorf, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee sowie Eben und Filzmoos dazu ein, den Frühjahrs-Skilauf in vollen Zügen zu genießen.

Auch die internationale Freestyle-Szene hat die Salzburger Sportwelt längst für sich entdeckt. In den vier Snowparks geht es darum, die eigenen Skills weiterzuentwickeln, richtig viel Fun zu haben und sich im Rahmen von coolen Contests neue Inspirationen zu holen. Dabei decken die Snowparks ganz unterschiedliche Ansprüche ab. >>

>> Pressetexte & FOTOS:

http://www.pressefach.info/salzburgersportwelt

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Zuljan, MBA, +43(0)6457/2929-11, a.zuljan @ salzburgersportwelt.com