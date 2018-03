BComplete-Büro Tipp 2: Damit der Büroumzug nicht stresst

Checkliste hält Kosten bei Neueinrichtung oder Neubezug im Griff

Wien (OTS) -

Nur 20% der Unternehmen setzten beim Umzug oder Büroadaptierung auf Experten

Exaktes Timing und klare Verantwortung als Erfolgsfaktoren

BComplete garantiert die Produktion individueller Büromöbel innerhalb von 12 Werktagen

"Unternehmen machen beim Umzug immer die gleichen, aber leicht vermeidbaren Fehler: Sie unterschätzen den Arbeitsaufwand für diese Aktion und ignorieren die simpelsten Regeln", erklärte Magister Marcus Haas, Geschäftsführer der Office Syncro GmbH, dem Träger von BComplete, einem internationalen Netzwerk von Komplettanbietern für Bürolösungen aus einer Hand.

"Obwohl klar ist, dass ein Firmenumzug oder die Einrichtung eines neuen Büros nicht zum Daily Business eines Unternehmens gehören, ziehen nur rund 20% der Unternehmen für die Logistik eines Umzugs oder eines Neubezugs eines Büros auch Fachleute heran. Viele vertrauen vielmehr auf 'selbstgestrickte' Lösungen in der Annahme, dass es einfach irgendwie klappen wird. Die aus mangelnder Planung entstandenen Fehler kosten letztlich Zeit, senken wesentlich die Produktivität des Unternehmens und verursachen erhebliche Zusatzkosten", erläutert Haas.

Der ambitionierte Anspruch von BComplete, einem internationalen Netzwerk von Komplettanbietern für Bürolösungen aus einer Hand, ist es, das Büro zu einem Erfolgsinstrument zu machen, "und das schon vom Start weg".

In nur 12 Werktagen zum neuen Büro

Die Partner von BComplete bieten konsequent auch im Bereich Büroumzug komplette Lösungen an. Damit kann der Kunde auf einen einzigen Ansprechpartner für sein neues Büro zurückgreifen, egal ob bei der Planung, Beschaffung oder Logistik. Ein Konzept, das der international tätige Büroexperte als Erster in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Liechtenstein anbietet. "Jedem Geschäftsführer sollte klar sein, dass der Umzug für seinen Betrieb eine unproduktive Zeit darstellt", so Marcus Haas. Auch aus diesem Grund garantiert BComplete 12 Werktage für die Produktion, zuzüglich der Lieferung und der Montage der individuellen Büromöbel an einem bereits bei der Auftragserteilung garantierten fixen Liefertag. Ein Konzept, das der internationale Büroexperte als erster flächendeckend für klein- und mittelständische Unternehmen anbietet.

Richtiges Timing und klare Verantwortung als Erfolgsfaktoren

"Die Grundlage, um den Bezug eines neuen Büros möglichst rasch und gleichzeitig kostengünstig über die Bühne zu bringen, ist es, im Unternehmen frühzeitig eindeutige Verantwortungen festzulegen", erklärt Marcus Haas. Für den Neubezug eines Büros sollte daher gemeinsam mit dem Berater ein detaillierter Ablaufplan festgelegt werden, der Zeiten und Verantwortungen definiert. Sinnvoll ist es, dass jeder Mitarbeiter für sein Büromaterial selbst verantwortlich ist. Für Bereiche, in denen kein Mitarbeiter direkt zuordenbar ist, wie zum Beispiel Besprechungszimmer oder Küche, sind ebenfalls Verantwortliche zu bestimmen.

