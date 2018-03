Der auf Premium-Bürolösungen spezialisierte Wiener Business Center Betreiber YOUR OFFICE eröffnet seinen vierten Wiener Standort.

Wien (OTS) - Das neue Business- und Conference Center präsentiert sich in einem einzigartigen, prachtvollen Stilaltbau mit topmoderner Büroausstattung in bester Lage des 8. Bezirks. Die Kombination aus historischer Bausubstanz und top-moderner Innenausstattung verleiht dem Büro einen besonderen Charme. "Mit diesem einzigartigen Palaisbüro in der Albertgasse 35 bietet YOUR OFFICE servicierte Bürolösungen in einer völlig neuartigen Dimension", verspricht Michael Graf, Geschäftsführer der Business Center Kette YOUR OFFICE. "So erhalten unsere Mieter Zugang zu besonders repräsentativen und großzügigen Allgemeinbereichen, top Küchen- und Loungezonen sowie zu einem komfortablen Ruhe- und Entspannungsbereich" führt Michael Graf weiter aus. Überdachte Terrassen bieten ausreichend Raum für sonnige Outdoor-Meetings und Frischluftpausen.

Für eine gute Work-Life-Balance sorgt ein eigener Massage- und Saunabereich mit Ruhezone und Dusche. Massagen können neben den üblichen Business Services und Assistance Leistungen direkt über die zentrale Rezeption gebucht werden. Sportlichen Mitarbeitern stehen darüber hinaus ausreichend versperrbare Fahrradabstellplätze zur Verfügung.

Neben modernsten Konferenzräumen und Boardrooms verfügt dieser Standort auch über einen besonders imposanten, neobarocken Konferenz-und Veranstaltungssaal für bis zu 160 Gäste. Der technisch modernst ausgestattete Prunksaal eignet sich für Meetings, Kundenveranstaltungen, Schulungen und externe Events. Er ist mit eigenen Cateringküchen und Serviceflächen sowie einer stilvollen, modernen Cocktailbar ausgerüstet.

Die Büroflächen sind mit geölten Parkettböden, einer individuell regulierbaren Kühlung, elektrisch steuerbarem Sonnenschutz sowie hochwertigen Glaselementen ausgestattet. Exklusives Büromobiliar und maßgefertigte Einbauelemente runden das Gesamtbild ab. Dadurch bieten die einzelnen Büros nahezu unlimitierten, diskreten Stauraum, der seinesgleichen sucht.

Eine Cat.7-Verkabelung sowie eine redundant ausgeführte Glasfaseranbindung (100Mbit Dark Fibre Connection) sorgen für den schnellen und ausfallsicheren Datenaustausch. Modernste IP-Telefonie und Switchboard-Services sorgen für die uneingeschränkte Erreichbarkeit. Dank modernster Applikationen kann die Telefonanlage über das Smartphone auch überall hin mitgenommen werden. Mittels W-Lan kann somit auch aus dem Ausland über die lokale Anlage, mit der eigenen Festnetznummer, zum Ortstarif telefoniert werden.

Eine hauseigene Tiefgarage ermöglicht sorgenfreies Parken.

Den künftigen Mietern wird darüber hinaus ein exklusiver und repräsentativer Aussenauftritt ermöglicht. Bereits vor dem Eingang und im Entree des vornehm gestalteten Foyers stehen großzügige Beschilderungen für Mieterlogos - auch für Kleinstflächen - zur Verfügung.

Zahlen und Fakten

Adresse: Albertgasse 35, 1080 Wien

Anzahl Büros: 27

Anzahl Konferenzräume: 5

Terrassenflächen: 60 m2

Ausstattung

Marmor-Foyer und Prunkstiege

Muranoglas-Luster im Stiegenhaus

Tlw. Stuckdecken

Kühlung

Geölte Parkettböden

Moderne Stehleuchten (Deckenfluter) und Spots in den Büros Stilvolle Glas- & Holzelemente

Cat.7 Verkabelung

redundante Glasfaseranbindung (100Mbit Dark Fibre)

Konferenzräume mit modernster Medien- & Präsentationstechnik Stilvolle Küchen- & Loungezonen

Aussenliegender Sonnenschutz

Anbindung

U6 Josefstädterstraße (5 Gehminuten)

U2 Station Rathaus

Strassenbahn 2 (Fahrtzeit Albertgasse - Oper: 8 Minuten) Strassenbahn 5, 33

Austobuslinie 13 A

YOUR OFFICE

YOUR OFFICE bietet voll servicierte High-end Büros und Konferenzlösungen mit umfassenden Services in Wiens repräsentativsten Lagen. Ansprechende Empfangszonen sowie eine mehrsprachige Telefonvermittlung garantieren den professionellen Außenauftritt der eingemieteten Unternehmen. Geschulte Sekretariatsteams stehen den Mietern ebenso zur Verfügung wie zahlreiche Serviceeinrichtungen in den Bereichen Marketing, Buchhaltung, Steuerberatung oder IT.

Für seine herausragenden Leistungen wurde YOUR OFFICE im Rahmen der diesjährigen EUROPEAN BUSINESS AWARDS von einer Fachjury zum NATIONAL FINALIST in der Kategorie "BEST CUSTOMER FOCUS" gekürt.

