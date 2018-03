Varian Medical Systems stellt in der kommenden Woche auf der ECR-Jahrestagung in Wien schnelle, zuverlässige und drahtlose Röntgenbilddetektoren vor

(PRN) - - Varian präsentiert ebenfalls spezialisierte, digitale Bildverarbeitungssysteme und für digitale Mammografie optimierte Röntgenröhren und -detektoren

Salt Lake City (ots/PRNewswire) - ECR Stand #313/Expo C -- Zu den Röntgenbilddetektorsystemen, die Varian Medical Systems in diesem Jahr vom 7. - 11. März 2013 auf dem European Congress of Radiology (ECR) [Europäischer Kongress für Radiologie] in Wien, Österreich, vorstellt, zählen tragbare, schnelle, zuverlässige und in der gesamten Welt einsetzbare Röntgenbilddetektoren, die äußerst detaillierte Bilder bei geringen Strahlungsraten liefern.

"Wir werden unseren neuen drahtlosen Bilddetektor PaxScan® 4336W präsentieren, der für effiziente Anwendung bei geringen Dosen entwickelt wurde und trotzdem eine ausgezeichnete Bildqualität liefert", sagt Steve Kimmel, Vice President of Sales and Marketing von Varian X-Ray Products. "Diese Detektoren wurden für die Verwendung in Systemen konzipiert, die Klinikern alle Details bereitstellen können, die sie für genaue medizinische Entscheidungen benötigen, und die trotzdem die Strahlendosis auf geringem Niveau halten."

Der PaxScan 4336W ist ein Zweiband-Detektor, der in den meisten Ländern der Welt für den Einsatz zugelassen wurde. Er kann Bilddaten in Echtzeit mithilfe einer sehr zuverlässigen Drahtlosverbindung übertragen. "Selbst wenn sich das Paneel in einem Kassetteneinsatz oder unterhalb des Röntgentisches befindet, bleiben die Übertragungsraten gleichmäßig hoch", sagt Rick Colbeth, Vice President of Engineering von Varian Imaging Products. "Qualitativ hochwertige Bilder können sehr schnell erzeugt werden."

Das drahtlose Paneel verfügt ebenfalls über ein eingebautes Diagnoseprogramm, mit dem die "Gesundheit" der Einheit laufend überwacht werden kann, womit schnelle und einfache Instandhaltung sichergestellt ist.

Zusätzlich zu dem neuen drahtlosen Paneel stellt Varian nachstehende Röntgenbildprodukte und -technologien vor.

-- Der PaxScan® 4343CB ist ein zukunftsweisendes Radiografie- und Fluoroskopiepaneel, das qualitativ hochwertige Röntgenbilder und ausgezeichnete fluoroskopische Aufnahmen bei niedrigen Dosen liefert, die Bewegung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde zeigen. "Dieses Paneel verfügt über die kleinsten verfügbaren Pixelgrößen, die aufgrund der hohen Auflösung zu einer besseren Bildqualität führen", sagt Colbeth. -- Der PaxScan® 3024M ist ein digitaler Vollfeld-Mammografiedetektor, der für die schnelle Bilderstellung und Tomosynthese entwickelt wurde, eine Methode des Einsatzes von Röntgenstrahlen zur Erstellung eines 3-dimensionalen Bildes der Brust. "Diese Technologie erlaubt es den Kunden, die Möglichkeiten und Effizienz der digitalen Mammografie auf Schwellenmärkte und mobile Untersuchungsanwendungen auszudehnen", erklärt Kimmel. -- Die PaxPower(TM) M-1500 Röntgenröhre wurde spezifisch für fortschrittliche Mammografieanwendungen wie Tomosynthese und CT-Scanning entwickelt. Das raumsparende Design erlaubt die Aufnahme von Teilen der Brustwand und verwendet ebenfalls hoch entwickelte Slit-Scanning- und Photonenzählungsansätze, die bei der Aufnahme großer oder dichter Bereiche einen höheren Kontrast erzielen können. -- Die InfiMed Bildverarbeitungssoftware und Arbeitsstationen von Varian verfügen über fortschrittliche bildgebende Algorithmen für die Verarbeitung von Daten aus Flachbilddetektoren, dynamischen Detektoren und bestehenden Bildverstärkersystemen. "Unsere Arbeitsstationen für die Bildverarbeitung erlauben es Kunden, ihren Portfolios digitale Dynamik bzw. radiografische Produktivität hinzuzufügen, damit die Markteinführungszeit zu reduzieren und ihre Wettbewerbsposition zu verbessern", sagt Kimmel.

Weitere Informationen über die Röntgenprodukte von Varian finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.varian.com/us/xray/.

Über Varian Medical Systemsde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6722031c Varian Medical Systems, Inc. mit seiner Zentrale in Palo Alto, Kalifornien ist der weltweit führende Hersteller medizinischer Systeme und Software für die Behandlung von Krebs und anderen Erkrankungen mittels Radiotherapie, Radiochirurgie und Brachytherapie. Das Unternehmen stellt Softwaresysteme für das Management von Strahlenkliniken, Bestrahlungszentren und onkologische Ambulanzeinrichtungen mit umfassenden Dienstleistungen her. Varian ist außerdem einer der Hauptlieferanten von Röhren, Digitaldetektoren und Arbeitsstationen für die Bildverarbeitung für Röntgenanlagen zur medizinischen, wissenschaftlichen und industriellen Anwendung und produziert zusätzlich hochenergetische Röntgenanlagen zur Kontrolle von Warencontainern und für nicht-destruktive industrielle Testanwendungen. Varian Medical Systems beschäftigt ungefähr 6.200 Mitarbeiter in seinen Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und China sowie in ca. 70 Vertriebs- und Kundendienstzentren weltweit. Weiter Informationen finden Sie auf http://www.varian.com oder folgen Sie uns auf Twitter.



FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@69fa5829 Varian Medical Systemsde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@32b2221a Elaine Rebele, +1-801-978-5715 elaine.rebele @ varian.com

Web site: http://www.varian.com/