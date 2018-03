Tiroler Tageszeitung verstärkt Redaktions- und Verkaufsteam

Markus Schramek neuer Chefreporter Wirtschaft, Christian Kohlbacher und Jens Lederle neu im Verkauf

Innsbruck (OTS) - Die Tiroler Tageszeitung, führendes Printmedium in Tirol, setzt mit neuen Mitarbeitern in Redaktion und Verkauf auch personell ihre Qualitätsoffensive fort. Mag. Markus Schramek, einer der profiliertesten Schreiber des Landes, ist nach siebenjähriger Tätigkeit in der Tiroler Landesregierung zur TT zurückgekehrt. Als Chefreporter wird der renommierte Journalist das TT-Wirtschaftsressort verstärken. Schramek hatte von 1993 bis 2006 als Politikredakteur gearbeitet. Ab 2006 fungierte der heute 45-Jährige als Büroleiter des damaligen Verkehrs- und Umweltlandesrates Hans Lindenberger. Ab 2008 war Schramek Regierungsreferent von LHStv. Hannes Gschwenter und zuletzt von Landesrat Thomas Pupp. TT-Chefredakteure Luis Vahrner und Mario Zenhäusern über den erfreulichen "Wiedereinstieg": "Mit Markus Schramek haben wir einen journalistischen Profi an Bord. Wir sind davon überzeugt, dass er auch in unserem Wirtschaftsteil neue journalistische Akzente setzen wird."

Verstärkung erhält auch der Online-Verkauf der Tiroler Tageszeitung. Der 24-Jährige Jens Lederle ist ab sofort für den nationalen Key-Account der Tiroler Tageszeitung Online in der Wiener Niederlassung der TT tätig. Zuvor hatte der Verkaufsexperte berufliche Erfahrungen bei der Mediacom und im Key Account der Sportplattform laola.at gesammelt. "Mit dem Weg, unsere Online-Werbeflächen selbst zu vermarkten, haben wir bei der Tiroler Tageszeitung sehr gute Erfahrungen gemacht", erklärt Bernhard Greil, Bereichsleiter Online und Marketing der Moser Holding. "Jens Lederle bringt die besten Voraussetzungen mit, in diesem dynamischen Umfeld unsere Produkte am Markt entsprechend zu positionieren."

Auch für den regionalen Anzeigenverkauf hat sich die Tiroler Tageszeitung Verkaufskompetenz nach Innsbruck geholt. DI Christian Kohlbacher (33), der fünfeinhalb Jahre für die Tageszeitung "Die Presse" im Verkauf tätig war, hat für seine neue berufliche Herausforderung Arbeits- und Wohnort von Wien nach Innsbruck verlegt. TT-Gesamtanzeigenleiter Max Hafele freut sich über den Neuzugang:

"Christian Kohlbacher kennt das Anzeigengeschäft wie seine Westentasche, im Tiroler Verkaufsteam wird er sein breites Know-How hervorragend einbringen können!"

Alle Fotos finden Sie auf: www.moserholding.com

