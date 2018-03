Anwalt für komplexe Zivilprozesse, Chris Caulfield, tritt der Londoner Kanzlei Baker Botts LLP bei

London (ots/PRNewswire) - Chris Caulfield, ein Spezialist für komplexe Zivilprozesse und einer der führenden Anwälte für britischen Exportkontrollen, trat Baker Botts LLP heute als Partner in deren Londoner Kanzlei bei.

Im Laufe seiner Karriere hat Herr Caulfield in zahlreichen komplexen Rechtsstreitigkeiten in englischen Gerichten und internationalen Schlichtungsverfahren verhandelt. Zu seinen Erfolgen gehörte ein 3 Mrd. US $ Streit, den Mr. Caulfield vor kurzem für einen seiner Kunden gewonnen hat. Die überwiegende Mehrheit der Fälle, die er vertritt enthalten ein bedeutendes internationales Element.

"Chris bringt weiteren Umfang und Tiefe zum britischen Teil unserer hochangesehenen Prozesse und internationaler Konfliktbeilegungs- und Schlichtungsmethoden", sagte Baker Botts geschäfts-führender Teilhaber Andrew M. Baker.

"Seine Expertise in

englischen Gerichtsverfahren erweitert unsere Fähigkeit, den Bedürfnisse der Kunden in diesem Bereich gerecht zu werden".

Mr. Caulfield's Ausfuhrkontrollmethoden konzentrieren sich auf die Beratung von Kunden im Bezug auf die Anforderungen des Britischen und EU-Rechts und die Umsetzung der konformen Systeme und Verfahren. Er hilft ebenso Kunden, die mit Untersuchungen durch die nationalen Behörden konfrontiert werden.

"Neben der Vertiefung unserer Rechtsstreitkanzlei, wird Chris' Wissen und Erfahrung im Bereich der Exportkontrolle eine unschätzbare Bereicherung für das Unternehmen sein und Baker Botts als eine der Go-To-Firmen für Ausfuhrkontrollberatung in Großbritannien etablieren", sagte Jay Alexander,

der die

Rechtsstreitigkeitsmethoden der Kanzlei in Großbritannien führt. "Durch die Kombination von Chris' Methoden mit unseren bereits führenden Fähigkeiten der Export-kontrollen in den USA, wird Baker Botts als eine der wenigen Kanzleien der Welt in der Lage sein, koordinierte Leitlinien in diesem Bereich mit hohem Risiko des internationalen Handels anzubieten."

Vor seinem Beitritt bei Baker Botts, war Herr Caulfield Partner bei Squire Sanders. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich der Vermittlung und ist ein akkreditierter Vermittler des Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR). Mr. Caulfield wurde an der Universität Cambridge ausgebildet, wo ihm ein First in law anerkannt wurde.

Über Baker Botts L.L.P.

Baker Botts ist eine internationale Anwaltskanzlei mit über 725 Anwälten und einem Netzwerk von 14 Niederlassungen rund um den Globus. Basierend auf unsere Erfahrung und dem Wissen unserer Kundenbranchen, sind wir als ein führendes Unternehmen in der Energie-, Technologie- und Naturwissenschaft-Branche anerkannt. Im Laufe unserer 172-jährigen Geschichte haben wir kreative und wirksame rechtliche Lösungen für unsere Kunden bereitgestellt während wir ein unerbittliches Engagement für Exzellenz bewiesen haben. Für weitere Informationen besuchen sie bitte www.bakerbotts.com.

