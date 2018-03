SAP-Beratungshaus itelligence präsentiert CeBIT-Highlights 2013 / CEBIT: The POWER of itelligence - die SAP-Erfolgsformel für den Mittelstand

Bielefeld / Hannover (ots) - CeBIT-Neuheit: itelligence AG in Hannover vom 5. bis zum 9. März in der Halle 4, Stand A12

SAP Business Suite powered by SAP HANA - der Motor des Erfolgs

Dynamische Entwicklung bei it.solutions

it.education - itelligence steigert Wettbewerbsfähigkeit deutscher Hochschulen

Mobility - it.mobile CustomerFocus App und it.mobile InfoCollector

it.mds - Stammdatenpflege endlich einfach

Outsourcing - schnell und sicher

itelligence AddStore - itelligence-Software-Pakete zum Festpreis

beyond.it - das neue Unternehmensmagazin der itelligence AG

itelligence kürt SAP Extended Business Programm Gewinner

Die itelligence AG präsentiert in diesem Jahr CeBIT-Neuheiten rund um SAP unter dem Motto: The POWER of itelligence. In Halle 4, Stand A12, zeigt der erfolgreiche SAP-Komplettdienstleister auf rund 230 qm, welche Geschwindigkeit aber auch welche Flexibilität in den neuen SAP-Angeboten für den Mittelstand stecken. SAP Business Suite powered by SAP HANA können die CeBIT-Besucher in den verschiedensten Facetten erleben, als neue Basis der umfangreichen Branchenlösungen der itelligence, im Bereich Outsourcing & Services oder als Teil eines neuen Lösungspakets wie dem neuen itelligence Service Studio.

SAP Business Suite powered by SAP HANA - der Motor des Erfolgs

Auf der CeBIT zeigt itelligence als einer der ersten Partner der SAP eine SAP Business Suite powered by SAP HANA. Ein weiteres HANA-Thema nimmt itelligence mit dem neuen Lösungspaket "itelligence Service Studio" auf. Das "itelligence Service Studio" wird auf der CeBIT erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Das auf der Datenbank SAP HANA basierende "itelligence Service Studio" optimiert und beschleunigt Serviceprozessabwicklung in Unternehmen.

Dynamische Entwicklung bei it.solutions

Die bewährten it.solutions der itelligence AG, die auf Basis von SAP Business All-in-One für die jeweilige Branche erweitert wurden, präsentieren sich in diesem Jahr ganz neu. Das Lösungsangebot reicht dabei von it.automotive für die Automobilindustrie, it.chemicals für die Chemie- und Pharma-Branche, it.consumer für die Konsumgüterindustrie, it.hightronic für die Hightech- und Elektronikindustrie, it.manufacturing für den Maschinen- und Anlagenbau, it.service für Dienstleister, it.metal für die Metall-und Kunststoffverarbeitung, it.trade für den Handel bis it.wood für die Holz- und Möbelindustrie.

it.education - itelligence steigert Wettbewerbsfähigkeit deutscher Hochschulen

Mit it.education zeigt itelligence erstmals ein integriertes Campus Management System für deutsche Hochschulen. Die von itelligence selbstentwickelte Lösung it.education arbeitet auf SAP-SLCM-Basis. Zu den wichtigsten Features gehören die integrierte Unterstützung aller studienbezogenen Prozesse, die Möglichkeit, Prozesse per Self-Services direkt durch die Beteiligten ausführen zu lassen. Die Daten können dabei von Studenten und Lehrenden selbstständig auf ihren mobilen Endgeräten, sei es iPhone oder Notebook, abgerufen werden. Von der Online-Einschreibung, dem Einstellen oder Abrufen der Prüfungsnoten bis hin zur Organisation des gesamten Studiums. it.education bietet die Chance, ein komplettes Campus Management System effektiv, erfolgreich und innerhalb der Vorgaben zu implementieren. Über die Details spricht Dr. Pauls in seinem Vortrag auf dem Fokustag der SAP am 7. März unter dem Titel: "SAP SLcM in Projekten flexibel anpassen und erweitern".

Mobility - it.mobile CustomerFocus App und it.mobile InfoCollector itelligence bietet mit der 'SAP Mobile Platform' plattformübergreifende und anpassbare mobile Business Lösungen. Die Schwerpunkte der neuen itelligence Apps liegen dabei in der Unterstützung von Vertriebsprozessen. So erhalten die CeBIT-Besucher in Halle 4, Stand A12, einen Einblick in die it.mobile CustomerFocus App und eine Vorschau auf den it.mobile InfoCollector. mit integrierter Passbook Technik von Apple. (http://ots.de/NVZDH) it.mobile CustomerFocus App zeigt auf Basis von SAP CRM alle relevanten Kundendaten an und erfasst darüber hinaus Besuchsberichte und ihre Folgeaktivitäten. Die technische Basis bildet dabei die 'SAP Mobile Platform', welche durch das Beratungspaket "Mobility Starter Package" und die Cloud Lösung "Afaria SaaS" einfach in Betrieb genommen werden kann. In der Premium-Version des it.mobile CustomerFocus App stehen darüber hinaus Zusatzfunktionen wie Alerts, Terminkalender, KPI-Cockpit und Routendarstellung mit Overlay Technik zur Verfügung.

Der it.mobile InfoCollector für die Leaderfassung bietet praktische Funktionen wie die Eventzuordnung, zeitgesteuerte Darstellung der Formulare, QR-Reader Unterstützung und Foto-Integration. Ein Highlight des it.mobile InfoCollector ist die integrierte Passbook Technik von Apple, mit ihr wird die Versendung von Eintrittskarten oder Coupons an iPhones möglich.

it.mds - Stammdatenpflege endlich einfach

itelligence wird auf der CeBIT seine patentierte Softwaretechnologie für regelbasiertes Datenmanagement für Geschäftslösungen vorstellen. Neben Zeiteinsparungen leistet it.mds durch die Verwaltung und Automatisierung von Basisdaten einen wichtigen Beitrag zur Datenqualität im Unternehmen. Im Gegensatz zur Indextechnologie, bei der zentrale Daten auf Portalen verwaltet werden, erstreckt sich it.mds auf alle Bereiche der ERP-Lösung. Durch diesen Technologie-Ansatz wird der manuelle Arbeitsaufwand deutlich reduziert.

itelligence AddStore - itelligence-Software-Pakete zum Festpreis

itelligence startet zur CeBIT den neuen itelligence AddStore mit mehr als 100 Software-Add-Ons zu Festpreisen. Benutzerführung und Layout sind dabei übersichtlich, selbsterklärend und orientieren sich am modernen Layout-Stil von Online-Stores. Unter der Adresse http://addstore.itelligence.de ist der itelligence AddStore erreichbar. Die Preisspanne der angebotenen itelligence Software-Lösungen reicht von 200 Euro für die it.mobile SalesKit App, plus 150 Euro pro User, bis zum umfangreichen Softwarepaket für 30.000 Euro.

Outsourcing - schnell und sicher

Als Vorreiter im Bereich Hosting zeigt itelligence auf der CeBIT ein weites Spektrum an SAP Lösungen powered by SAP HANA. Unter anderem werden Möglichkeiten für schnelle und individuelle Evaluierungen der HANA In-Memory Datenbank geboten. Kunden können z.B. mit den itelligence HANA Testdrives kurzfristig die Effizienz der Technologie mit konkreten eigenen Daten verifizieren. Ein weiteres Highlight zeigen die Hosting-Spezialisten mit SAP Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE), der neuen transaktionalen Datenbank im Portfolio des Walldorfer Software-Konzerns. Hier stellt itelligence seine bereits umfangreichen Erfahrungen des Betriebes von SAP-Produkten auf der neuen Datenbank-Plattform dar.

beyond.it - das neue Unternehmensmagazin der itelligence AG

Eine CeBIT-Premiere feiert die itelligence AG mit ihrem neuen Unternehmensmagazin: beyond.it. beyond.it - mit einen Stilmix aus Broschüre und Magazin - bietet in lockerem Layout Interviews und informative Technologie-Berichte. Kunden, Interessenten und potenzielle Mitarbeiter erhalten so auf 64 Seiten einen umfassenden Einblick in die vielen Facetten des weltweit erfolgreichen IT-Dienstleisters itelligence.

itelligence kürt seinen erfolgreichsten Business Partner

Diesjähriger itelligence Business Partner Award Gewinner ist das SAP-Beratungshaus untersee aus Konstanz. Die untersee Unternehmensberatung GmbH hat sich mit der SOMA[TM] Branchenlösung auf den Maschinen- und Anlagenbau und die diskrete Fertigungsindustrie spezialisiert. Seit 15 Jahren ist untersee mit dieser Branchenkompetenz im Markt erfolgreich. Die itelligence AG unterstützt ihre Mitglieder im Business Programm im Vertrieb, bei Kundenveranstaltungen, bei Messen, mit gemeinsamen Marketingaktivitäten sowie beim Einstieg in das SAP-Ecosystem.

Umfassende Berichterstattung im Netz

Schnelle Informationen, Messe-Eindrücke, Zusammenfassungen und eine umfassende Life-Berichterstattung zeigt itelligence in den Social Media-Kanälen sowie auf der Sonderseite mit dem virtuellen Messestand für die diesjährigen CeBIT.

Virtueller Messestand: http://cebit.itelligence.de itelligence internationaler Blog (englisch): http://blog.itelligence.ag/ itelligence DACH-Blog (deutsch): http://blog.itelligence.de/ Facebook: http://www.facebook.com/itelligence.de Twitter: http://twitter.com/itelligence_de YouTube: http://www.youtube.com/user/itelligencede Xing: http://www.xing.com/companies/itelligenceag

Expertenwissen der itelligence AG im Vortragsprogramm der SAP

itelligence auf dem SAP-Forum: Vortrag Dr. Andreas Pauls

7. März 2013 - 15:00 bis 15:45 Uhr

Dr. Andreas Pauls, Geschäftsführung Deutschland, itelligence AG "SAP SLcM in Projekten flexibel anpassen und erweitern"

itelligence auf dem Innovation Forum SAP

6. März 2013 - 14:10 - 14:25 Uhr

So geht Cloud in der Praxis - mit neuem Schub über und unter Wasser expandieren Die schnellsten Wasserschlitten der Welt entstehen bei der CAYAGO AG. Mit SAP Business ByDesign ist die Manufaktur fit für ihr rasantes internationales Wachstum. Klaus Wiethoff, Vertriebsleitung SAP OnDemand Solutions

7. März 2013 - 15:40 - 15:55 Uhr

Neue Möglichkeiten - Analytics mit SAP BusinessObjects und SAP HANA Die Kombination aus modernsten und innovativen BI Werkzeugen mit einer bahnbrechenden, neuen Datenbanktechnologie eröffnet komplett neue Möglichkeiten im Bereich Analytics Daniel Ruth, Customer Solutions & Inventions

8. März 2013 - 13:50 - 14:05 Uhr

Mit smarten Apps agil und kundennah unterwegs Dank der it.mobile Sales Suite steigen Vertriebsexperten einfach und flexibel auf das Tablet um - mit den Apps SalesKit, InfoCollector und CustomerFocus. Matthias Kumm, Teamleitung Customer Solutions & Inventions

Über itelligence

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 2.800 hochqualifizierten Mitarbeitern in 21 Ländern in 5 Regionen (Asien, Amerika, Westeuropa, Deutschland/Österreich/Schweiz und Osteuropa) vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, von SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services sowie Global Value-Added Reseller und Gold-Level Channel-Partner für SAP Business ByDesign in Österreich, Deutschland und der Schweiz realisiert itelligence für über 5.000 Kunden weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen bis hin zu Outsourcing & Services - erzielte das Unternehmen in 2012 einen Gesamtumsatz von 407,1 Mio. Euro (vorl. Zahlen). itelligence ist "Top Consultant" 2012.

