Starwood Capital Group und Tribeca kündigen Verkaufsbeginn vom Baccarat Hotel & Residences New York an

(PRN) - - Von Tony Ingrao entworfene Privatresidenzen, inspiriert vom Glanz und der Handwerkskunst des renommierten französischen Kristallglasunternehmens

New York (ots/PRNewswire) - Die Starwood Capital Group und Tribeca Associates gaben heute gemeinsam den offiziellen Verkaufsbeginn von Baccarat Hotel & Residences New York bekannt. Die Immobilien befinden sich nahe der Fifth Avenue auf der 53rd Street direkt gegenüber des Museums of Modern Art. Es steht zu erwarten, dass das Baccarat Hotel & Residences New York bald zu den prestigeträchtigsten Adressen Manhattans gehört. Es vereint geniales Design mit hervorragendem Service und Einrichtungen, welche den Reichtum der nahezu 250-jährigen Geschichte widerspiegeln, auf die das renommierte französische Kristallglasunternehmen zurückblicken kann.

Der atemberaubende 50-stöckige Glasturm vom Reißbrett des preisgekrönten Architektenhauses Skidmore Owings & Merrill wird 61 von Tony Ingrao entworfene Privatresidenzen mit ein bis vier Schlafzimmern beherbergen, darunter vier Vollgeschosswohnungen und ein Penthouse-Duplex mit fünf Schlafzimmern und Außenterrasse. Darüber hinaus wird das Hochhaus ein 114-Zimmer-Luxushotel mit 26 Suiten beinhalten, welches das globale Flaggschiff der Baccarat Hotels sein wird.

"Als ein Spiegelbild der Eleganz und des Prestiges von Baccarat wird das neue Hotel & Residences ein Wahrzeichen im Herzen Manhattans sein", sagte Barry Sternlicht, Vorsitzender und CEO der Starwood Capital Group. "Es wird den Gästen und Bewohnern eine beispiellose Gelegenheit geben, die Handwerkskunst und das Perfektionsstreben des Unternehmens in sowohl Service als auch Design zu erleben."

Inspiriert vom Glanz und der Handwerkskunst aus der Designgeschichte des Kristallglasunternehmens hatten die Bauherren des Baccarat Hotel & Residences das Glück, mit Tony Ingrao einen der renommiertesten Innenarchitekten Manhattans für die Innenraumgestaltung der Privatresidenzen zu gewinnen. Als ein langjähriger Bewunderer der Marke Baccarat bringt Ingrao bei seinem ersten Großprojekt ein außergewöhnliches Verständnis von Architektur und einen angeborenen Sinn für Eleganz und Luxus in die Konzeption der Residenzen ein.

Die Residenzen werden über einen Privateingang verfügen und mit eleganten Oberflächenmaterialien verkleidet, die natürliche Elemente mit zeitgenössischen Konzepten kombinieren. Dies umfasst maßgefertigte Bronzearbeiten bestückt mit Kristallglas, modernes Mobiliar und raumhohe Fenster, die das natürliche Außenlicht einfangen und einen funkelnden Glanz durch alle Räume reflektieren. Darüber erhält das Foyer jeder Residenz einen Baccarat-Kronleuchter als ein charakteristisches Merkmal, das Baccarats Ruf für die Schaffung exquisiter Kunstwerke bekräftigt.

Das großzügige Hauptbadezimmer ist mit einer freistehenden Badewanne und einer Glasduschkabine ausgestattet und in reichem weißen Marmor ausgelegt, einschließlich Fußboden, Wände und Waschtisch. Im Einklang mit dem Perfektionsstreben des Unternehmen werden ausschließlich die besten Marken und Technologien verwendet, darunter Miele und Sub-Zero in den Küchen, Wachmaschinen und Wäschetrockner von LG sowie Waschbecken von Kallista. Darüber hinaus erhält jede Residenz vollautomatische Crestron-Steuerungen für die Beleuchtung, Unterhaltungssysteme, Heizung und Klimaanlage sowie die Jalousien.

Die Besitzer der Residenzen werden vollständigen Zugang zu allen Einrichtungen und Services des Luxushotels haben, einschließlich persönlicher Concierge- und Haushaltsdienste, 24-Stunden-Speiseservice auf der Residenz und der Nutzung der schön gestalteten Spa-, Hallenbad- und Fitnessanlage. Außerdem gehört eine eigenständige "Kristallbar" zum Luxushotel, die von einer Außenterrasse im Tuileries-Stil umgeben ist. Zusammen mit einer geschäftigen Bar und einem Restaurant werden diese eine Luxus-Lifestyle-Erfahrung bieten, wie sie in Manhattan einzigartig ist.

Mit einem Preisrahmen von 3,5 Mio. US-Dollar bis 60 Mio. US-Dollar sind Baccarat Residences mit 1000 bis 7400 Quadratfuß Bodenfläche erhältlich. Die Käufer haben darüber hinaus die Möglichkeit, Wohnungen zusammenzulegen.

Baccarat wurde ursprünglich auf Geheiß von König Ludwig XV ins Leben gerufen. Seit 1764 ist das Unternehmen berühmt für beispiellose Handwerkskunst, Innovation und atemberaubende Designs, die den Wünschen seiner prominenten Kundschaft gerecht werden, darunter zum Beispiel Zar Alexander der Große, der König von Thailand und Coco Chanel. Das Unternehmen stellt seine Produkte immer noch in der beschaulichen Stadt Baccarat in der französischen Region Elsass-Lothringen her, und nur absolut perfekte Kristallglaskreationen dürfen dort den Namen Baccarat tragen. Gleiches gilt für das Baccarat Hotel & Residences New York, wo das Gebäude in jeder Facette von Service und Design Perfektion verkörpern wird. Baccarat Hotel & Residences New York wird im Jahr 2014 eröffnet werden, zum 250-jährigen Jubiläum des Kristallglasunternehmens.

Das Verkaufszentrum der Baccarat Residences New York befindet sich in der Fifth Avenue 680. Es ist nun geöffnet und bereit, Termine zu vereinbaren. Corcoran Sunshine Marketing Group wickelt alle Verkaufs-und Marketingtätigkeiten im Auftrag von Baccarat Residences ab. www.baccaratresidencesny.com

*Preise und Verfügbarkeit können sich ohne Vorankündigung ändern.

INFORMATIONEN ZUR STARWOOD CAPITAL GROUP

Die Starwood Capital Group ist eine private US-amerikanische Investmentgesellschaft, die sich in erster Linie auf globale Immobiliengeschäfte konzentriert. Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 hat sie mehr als 16 Mrd. US-Dollar an Investitionskapital aufgebracht und über ihre verschiedenen Fonds, die ein Vermögen von mehr als 36 Mrd. US-Dollar repräsentieren, 13,7 Mrd. US-Dollar angelegt. Derzeit hat die Starwood Capital Group ein verwaltetes Vermögen von mehr als 22 Mrd. US-Dollar. Die Starwood Capital Group unterhält Büroniederlassungen in Greenwich, Atlanta, San Francisco, Washington, D.C., Chicago und Los Angeles sowie Partnerbüros in London, Luxemburg, Paris, Mumbai und Sao Paulo. Die Starwood Capital Group hat auf weltweiter Ebene in nahezu alle Klassen von Immobilien investiert, darunter Büroräume, Einzelhandelsflächen, Wohnimmobilien, Seniorenheime, Golfplätze, Hotels, Resorts und Industrieanlagen. Die Starwood Capital Group und ihre Tochtergesellschaften haben eine erfolgreiche Anlagestrategie umgesetzt, die den Aufbau von Unternehmen auf der Grundlage von Kernimmobilienportfolios in sowohl privaten als auch öffentlichen Märkten umfasst. Weitere Informationen über Starwood Capital finden Sie unter www.starwoodcapital.com.

INFORMATIONEN ZU TRIBECA ASSOCIATES

Tribeca Associates ist ein auf Immobilienprojekte und Immobilienkäufe ausgerichtetes Privatunternehmen mit Sitz in New York, das sich auf Gastronomie- Wohn- und Gewerbeobjekte spezialisiert. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat das Unternehmen Transaktionen im Umfang von mehr als 1 Mrd. US-Dollar abgeschlossen. Auf der Grundlage ihrer langjährigen Erfahrung am New Yorker Markt verfolgen seine Partner einen praktischen unternehmerischen Ansatz. Seine hochgradig aktive Beteiligung an jedem Projekt setzt Tribeca Associates von anderen Unternehmen ab und führt zur Schaffung außergewöhnlicher Investitionsobjekte. Das Portfolio von Tribeca Associates beinhaltet das Baccarat Hotel & Residences New York, The Smyth Hotel and Residences, Artisan Lofts sowie 170 Broadway. Weitere Informationen über Tribeca Associates finden Sie unter www.tribecaassociates.com.



