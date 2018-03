EANS-Adhoc: Intercell AG veröffentlicht die Finanzergebnisse des 4. Quartals und das vorläufige Ergebnis für das Gesamtjahr 2012 sowie ein Update zum Geschäftsverlauf

05.03.2013

» Weiterer Anstieg der Produktumsätze und Reduktion des Nettoverlusts in 2012 » Pädiatrische Zulassung von Intercells Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis in Europa

» Merger zwischen Intercell AG und Vivalis SA zur Bildung von Valneva SE schreitet gut voran

Finanzergebnisse des 4. Quartals und vorläufiges Ergebnis für das Gesamtjahr 2012

» Gesamtumsatzerlöse in 2012 stiegen um 8,5% auf EUR 35,7 Mio.

» F&E-Ausgaben sanken um 33,9% auf EUR 19,8 Mio.

» Verwaltungs- und Vertriebsaufwände blieben trotz erhöhter Marketing- und Vertriebskosten sowie einmaliger Ausgaben aufgrund des angekündigten Mergers bei EUR 15,8 Mio. stabil

» Umsatzwachstum und weitere Kosteneinsparungen führten zu einer Reduktion des Nettoverlusts auf EUR 25,3 Mio. im Gesamtjahr 2012 im Vergleich zu EUR 29,3 Mio. im Gesamtjahr 2011

» Liquidität zum Jahresende beträgt EUR 44,9 Mio.

» Für 2013 wird ein weiteres Wachstum der JEV-Produktumsätze erwartet; die Finanzstrategie im Sinne von zielorientierten F&E-Ausgaben und der Reduzierung des Nettoverlusts wird als Teil von Valneva fortgeführt.

Finanzkennzahlen (in TEUR)

Geschäftsjahr 2012 2011

Umsatzerlöse 35.665 32.884 Periodenergebnis 25.337) (29.265) Cashflow aus der laufenden Geschäfts- tätigkeit (21.726) (42.858) Barbestand, kurzfristige Guthaben und Wertpapiere am Ende des Jahres 44.933 50.859 Thomas Lingelbach, CEO von Intercell, kommentiert:

"Dies ist eine aufregende Zeit für das Unternehmen und seine Aktionäre. Das solide Umsatzwachstum des JE-Impfstoffs, gemeinsam mit den positiven Neuigkeiten über die pädiatrische Zulassung in Europa sowie den Verkaufsstart des Impfstoffs in Indien, zeigt das Potenzial dieses wichtigen Impfstoffs. Nachdem die Aktionäre von Intercell dem Merger mit Vivalis zur Bildung von Valneva zugestimmt haben, können wir ein europaweit führendes Biotech-Unternehmen mit breiterem Portfolio und Diversifikation, gestärktem Finanzprofil, sich ergänzenden Talenten und Fähigkeiten und - dem Wichtigsten - mit Wertsteigerung für Aktionäre, aufbauen."

Wien (Austria), 5. März 2013 - Heute hat die Intercell AG (VSE: ICLL) die Finanzergebnisse des 4. Quartals, das vorläufige Ergebnis für das Gesamtjahr 2012 und ein Update zum Geschäftsverlauf bekannt gegeben.

BUSINESS HIGHLIGHTS

Solides IXIARO®/JESPECT®-Umsatzwachstum

Die Umsatzerlöse von IXIARO®/JESPECT®, einem Impfstoff zum Schutz vor Japanischer Enzephalitis (JE), stiegen auf EUR 26,8 Mio. im Geschäftsjahr 2012 im Vergleich zu EUR 21,6 Mio. im Geschäftsjahr 2011. Dies entspricht einem Wachstum von 24,2 % im Gesamtjahr und 41,6 % im 4. Quartal 2012 (EUR 8,6 Mio.) verglichen mit dem 4. Quartal 2011 (EUR 6,1 Mio.). Das kontinuierliche Umsatzwachstum von IXIARO®/JESPECT® bestätigt das starke Potenzial des Produkts.

Im Februar 2013 hat Intercell für die pädiatrische Indikation von IXIARO® die Marktzulassung durch die EMA (European Medicines Agency) und die Europäische Kommission erhalten. Die Entscheidung der Europäischen Kommission bestätigt die positive CHMP-Beurteilung (European Committee for Human Medicinal Products) vom Dezember 2012. Die Zulassung durch die Europäische Union bedeutet eine formale Vertriebsgenehmigung für die pädiatrische Indikation von IXIARO® in allen 27 Mitgliedsstaaten sowie auch in Norwegen, Liechtenstein und Island.

Intercells Impfstoff der neuesten Generation zur Vorbeugung von Japanischer Enzephalitis (JE) wurde in mehr als 30 Ländern weltweit zugelassen und ist das erste Produkt des Unternehmens, das am Markt erhältlich ist. Mit der Erweiterung der in der EU zugelassenen Indikation um das pädiatrische Alterssegment kann der Impfstoff bei Erwachsenen und Kindern (ab 2 Monaten) die in endemische Gebiete reisen oder dort leben, angewendet werden. Intercell und ihre Marketing- und Vertriebspartner sind darauf fokussiert, ein für die Anwendung in allen zugelassenen Altersgruppen geeignetes Produkt so bald als möglich auf den Markt zu bringen. In den USA wird die pädiatrische Indikationserweiterung derzeit von der FDA geprüft.

Fortschritte in der F&E-Pipeline

Präklinischer Proof of Concept für Impfstoffkandidaten gegen Borreliose Intercells präklinischer Lead-Impfstoffkandidat gegen Borreliose durchläuft die präklinischen Proof of Concept-Studien gemäß Plan. Der firmeneigene Impfstoffkandidat basiert auf einer neuartigen Technologie, hat alle präklinischen Forschungsschritte passiert und schreitet nun in Richtung präklinischer Entwicklung in Vorbereitung auf den Eintritt in die klinische Entwicklung im Jahr 2014 voran.

Unternehmen/Anderes

Im Dezember 2012 haben die Vorstände von Vivalis und Intercell bekannt gegeben, dass sie sich über die Bedingungen eines Mergers geeinigt haben, um ein europaweit führendes Biotech-Unternehmen im Bereich der Impfstoffe und Antikörper mit dem neuen Namen Valneva zu bilden. Der Merger wird ein größeres und diversifizierteres, integriertes Unternehmen mit gestärkter Finanzposition und sich ergänzenden Möglichkeiten und Kompetenzen bilden.

Am 27. Februar 2013 hat die Außerordentliche Hauptversammlung der Intercell AG dem vorgeschlagenen "Merger of Equals" zwischen der Intercell AG und der Vivalis SA, zur Bildung von Valneva SE, zugestimmt. Die außerordentliche Hauptversammlung der Vivalis SA findet am 7. März 2013 statt.

Der Abschluss des Mergers wird für Mai 2013 erwartet. Danach beabsichtigt Valneva, vorbehaltlich behördlicher Genehmigung, eine Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 40 Mio. durchzuführen.

Michel Greco, Mitglied des Aufsichtsrats von Intercell sowie von Vivalis, ist zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des geplanten Mergers als Mitglied des Aufsichtsrats der Intercell zurückgetreten. Nach Abschluss des Mergers wird er Aufsichtsratsmitglied des neu gebildeten Unternehmens Valneva SE werden.

Der Bericht zum 4. Quartal ist hier abrufbar:

http://www.intercell.com/de/home/forinvestors/downloads/quarterly-reports/

Emittent: Intercell AG
Campus Vienna Biocenter 3
A-1030 Wien
WWW: www.intercell.com
Branche: Biotechnologie

