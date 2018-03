Bahcesehir University bietet als erste türkische Universität den Kurs 'Turkcell Investor Relations' an

Istanbul (ots/PRNewswire) - Turkcell , das führende türkische Kommunikations- und Technologieunternehmen, kündigte eine neue Initiative an. Studenten der Bahcesehir University CO-OP wird ein Lehrgang zum Thema Investor-Relations-Strategien und Implementierung angeboten, der wertvolle Einblicke in die Art und Bedeutung von Geschäftstätigkeiten für führende Unternehmen gibt. Die Studenten erhalten die Chance, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkennen und neue Geschäftsbereiche kennenzulernen.

Im Rahmen des Investor-Relations-Kurses hat Turkcell seine erfahrenen Mitarbeiter mit der Entwicklung neuer Geschäftsbereiche beauftragt, die bisher nicht von türkischen Universitäten abgedeckt wurden. Die Studenten hatten in einem vierzehnwöchigen Programm im Wintersemester 2012-2013 die Chance, das Grundprinzip und die Implementierung der Kernstrategien zu erlernen.

Anerkannt als führendes türkisches Unternehmen und Best-Practice-Beispiel im Bereich Investor Relations und kontinuierlichen Anerkennungen von den angesehensten Institutionen, behandelt der Kurs die Bedeutung von Investor Relations, deren Zweck in bestimmten Unternehmen, die entsprechenden Finanzverordnungen, Aspekte zur Sicherheit sowie ethische Überlegungen. Die Themen stützten sich auf von Turkcell eingeführte, bewährte Verfahren, und die Studenten haben gelernt, Investor-Relations-Strategien erfolgreich zu planen und durchzuführen.

Nihat Narin, Head of Investor and International Media Relations bei Turkcell, äusserte sich zu dem erfolgreichen Kurs folgendermassen:

"Der Fortschritt der türkischen Kapitalmärkte ist eindrucksvoll, und Istanbul ist auf dem besten Weg, sich zu einem globalen Finanzzentrum zu entwickeln. Die Investor-Relations-Experten von heute sind die zentrale Verbindung zwischen einem Unternehmen und der Aussenwelt. Turkcell, das als einziges türkisches Unternehmen sowohl an der IMKB als auch an der NYSE notiert ist, trägt auch weiterhin mit seinen Praktiken zum Wachstum der Kapitalmärkte bei. Wir sind stolz darauf, Teil des innovativen Cooperative Education-Programms der Bahcesehir University zu sein, das die wesentlichen Wachstumsbereiche für Berufe von morgen vorstellt."

Prof. Dr. Haluk Gurgen, Bahcesehir University - Dean of the Faculty of Communication, fügte hinzu: "Durch die Kombination aus Theorie und Praxis vermittelt das Cooperative Education Programm unseren Studenten die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um die ersten Schritte ihrer beruflichen Laufbahn erfolgreich zu meistern. Unsere Zusammenarbeit mit Turkcell hat uns zu einer einzigartigen Institution gemacht, die ihre Studenten zu schätzen weiss und sich für die Stärkung des türkischen Bildungssystems engagiert."

Turkcell wird sich auch in Zukunft im Bildungsbereich engagieren und auch weiterhin Lösungen mit fortschrittlichen Technologien anbieten, um aktuelle Erkenntnisse an türkischen Universitäten zu verbreiten.

ÜBER TURKCELL

Mit 35,1 Millionen Kunden (Stand: 31. Dezember 2012) ist Turkcell das führende Kommunikations- und Technologieunternehmen in der Türkei. Turkcell ist ein regional führendes Unternehmen mit einer Marktführerschaft in fünf der neun Länder, in denen es mit insgesamt rund 69,2 Millionen Teilnehmern aktiv ist (Stand: 31. Dezember 2012). Das Unternehmen gehörte weltweit zu einem der ersten Betreiber, die HSPA+ implementierten und erreichte mit der Dual Carrier-Technologie eine Geschwindigkeit von bis zu 43,2 Mbps. Man arbeitet kontinuierlich daran, seinen Kunden die neuesten Technologien anbieten zu können, wie beispielsweise künftige 84 Mbps. Turkcell Superonline, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Turkcell, ist das einzige Telekommunikationsunternehmen, das Haushalten in der Türkei Breitband-Internetverbindungen aus Glasfaser mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbps anbietet. Das Netzwerk von Turkcell deckt 99,17% der Bevölkerung in 2G- und 84,02% in 3G-Technologie ab (Stand: 31. Dezember 2012). Turkcell gab zum 31. Dezember 2012 Nettoerträge in Höhe von 10,5 Milliarden türkische Lira an (5,9 Milliarden US$) mit Anlagen in Höhe von insgesamt 18,7 Milliarden türkische Lira (10,5 Milliarden US$). Das Unternehmen ist seit Juli 2000 an der NYSE und der ISE gelistet und damit das einzige an der NYSE gelistete Unternehmen der Türkei. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.turkcell.com.tr

