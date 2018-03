EANS-Adhoc: Goldbach Group AG / Wechsel im VR Präsidium der Goldbach Group (mit Bild)

05.03.2013

Wechsel im VR Präsidium der Goldbach Group

Küsnacht-Zürich, 5. März 2013. Der Verwaltungsrat der Goldbach Group AG wird am 30. April 2013 Jens Alder der Generalversammlung zur Wahl als neuen Präsidenten vorschlagen. Damit übergibt Bruno Widmer, wie nach sechs Jahren als Präsident des Verwaltungsrats der Goldbach Group AG vorgesehen, die Verantwortung an einen neuen Präsidenten.

"Mein Präsidium war von Beginn an auf eine Zeitspanne von sechs Jahren festgelegt. Der Rücktritt erfolgt nun für das Unternehmen und auch für mich zum richtigen Zeitpunkt", so Bruno Widmer (1941), "Die Goldbach Group befindet sich in sehr guter Verfassung und geniesst hohe Anerkennung. Sie wird von einer leistungsfähigen und visionären Konzernleitung geführt, hat eine stabile Bilanz sowie einen konstanten Erfolgsausweis", so der scheidende VR Präsident weiter.

Auf Bruno Widmer soll Jens Alder (1957) folgen. Er absolvierte das Studium der Elektrotechnik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich, wo er als Diplom-Elektroingenieur abschloss. 1986 erwarb er an der INSEAD in Fontainebleau den Grad eines Master of Business Administration (MBA). Jens Alder hat in verschiedenen Firmen massgebend mitgewirkt. 1999 übernahm er die Leitung der Swisscom. 2006 bis 2008 war er CEO von TDC, der grössten Telefongesellschaft Dänemarks. Aktuell hält er mehrere Verwaltungsratsmandate, unter anderem ist er Präsident des Verwaltungsrats der Sanitas Krankenversicherung und der Industriellen Werke Basel (IWB). "Jens Alder ist eine ausgewiesene Unternehmerpersönlichkeit und profunder Kenner der Telekommunikationsbranche. Er hat bewiesen, dass er ein Unternehmen erfolgreich zu entwickeln vermag. Wir sind überzeugt, dass er die richtige Person ist, die Goldbach Group AG auf strategischer Ebene nachhaltig erfolgreich zu positionieren", erklärt Bruno Widmer.

In seiner Funktion als Vize-Präsident würdigt Beat Curti die Verdienste des sich verabschiedenden VR Präsidenten: "Bruno Widmer danken wir für seine Leistung, seine Tatkraft und sein Engagement als VR Präsident. Sein Wissen und seine Erfahrung als einer der führenden Werber der letzten 30 Jahre in der Schweiz und international hat unsere Strategie und unseren Erfolg massgeblich mitgeprägt."

