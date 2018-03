Interwetten zahlt Meisterwette auf Bayern bereits jetzt aus!

Gzira (OTS) - Noch ist nichts entschieden, alles immer noch möglich. Doch für die Buchmacher des Online Sportwetten Pioniers Interwetten ist eines bereits jetzt klar: Bayern München wird deutscher Fußballmeister. All jenen Kunden, die darauf gesetzt haben, wurde der Gewinn bereits ausbezahlt.

Kein typischer Schritt, den der Online Sportwetten Pionier Interwetten am vergangenen Wochenende unternommen hat. Die zahlreichen Wetten auf "Bayern München wird Meister der deutschen Fußballbundesliga 2012/2013" wurden an die Kunden ausbezahlt.

Bereits zehn Spieltage und mehr als zwei Monate vor Ende der laufenden Saison freuen sich viele Interwetten Kunden über eine vorzeitig gewonnene Wette. Aktuell 17 Punkte Vorsprung - rechnet man das Torverhältnis hinzu, sind es gefühlte 18 Punkte, waren für die Wettexperten von Interwetten genug, um die Wette schon jetzt auszubezahlen.

Gewinn bleibt beim Kunden - Bayern Champions League Favorit

Sollte der theoretisch mögliche Fall eintreten, und der Rekordmeister noch von einem der Verfolger abgefangen werden, dann bleibt der bereits ausbezahlte Wettgewinn in jedem Fall beim Kunden. Mittlerweile ist der FC Bayern München bereits Favorit auf den Champions League Titel - noch vor dem großen FC Barcelona. Sollten die Bayern den Titel holen, dann gibt es bei Interwetten den 3,75-fachen Einsatz retour, für den FC Barcelona sogar den 5-fachen Einsatz.

Werner Becher, Chief Executive Officer der Interwetten Group

"Interwetten hat sich zu diesem Schritt entschlossen, weil die Bayern aktuell einfach zu allem in der Lage sind. Wenn, wie am Wochenende, am Ende auch nur ein 1:0-Sieg gegen einen Nachzügler gelingt, die Bayern gewinnen trotzdem. Deshalb wollten wir unseren vielen Kunden ihren bereits fast sicheren Wettgewinn nicht länger vorenthalten. Zudem haben wir die Bayern zum Topfavoriten der Champions League gemacht! Das ist jedenfalls eine weitere Wette wert."

Über Interwetten

Wetten ist unser Sport.

Interwetten wurde 1990 als Sportwetten Anbieter gegründet und ging 1997 mit der Website www.interwetten.com online. 2013 präsentiert sich Interwetten als Online-Entertainment-Company und bietet neben der klassischen Sportwette ein umfangreiches Live-Wetten-Angebot, Casino, Live-Casino und eine Vielzahl an spannenden Games.

Interwetten ist seit 2005 auf Malta lizensiert und hält zudem Lizenzen in Italien, Spanien und Schleswig-Holstein (Deutschland). Außerdem befindet sich Interwetten im Augenblick im Lizenzierungsprozess für eine deutschlandweite Sportwetten-Lizenz.

Link: www.interwetten.com

Rückfragen & Kontakt:

Interwetten Group

Michael Gradwohl

Sponsoring & PR Manager

T: +43 (0) 1 732 10 - 156

E-Mail: michael.gradwohl @ interwetten.com

Interwetten Presseportal: www.interwetten.org