EANS-News: Identive Group Inc. / Lesertechnologie von Identive unterstützt digitale Sicherheit der Hongkonger Polizei

Santa Ana und Ismaning, 4. März 2013 (euro adhoc) -

Identive Group, Inc.

(NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien, hat heute bekannt gegeben, dass die Polizei von Hongkong Chipkartenleser mit Identive-Technologie einsetzen wird, um neuen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden und vertrauliche Informationen zu schützen. AMCL HK - Identives Partner vor Ort - hat eine Ausschreibung über die Lieferung von 12 500 Lesern gewonnen, die im ersten Quartal 2013 ausgeliefert werden sollen.

Die Hongkonger Polizei setzt derzeit, unter Verwendung von Chipkarten-basierten Identifikationsnachweisen zur Authentifizierung ihrer Mitarbeiter, neue IT-Richtlinien um, um den nicht-authorisierten Netzwerkzugang sowie den Missbrauch vertraulicher Informationen zu verhindern. Diese gewährleisten eine höhere Sicherheit als bei der alleinigen Nutzung von Passwörtern; gleichzeitig kann nachvollzogen werden, wer welche Informationen aufgerufen hat. Die Chipsets der Lesegeräte, die sowohl kontaktbehaftete als auch kontaktlose Chipkarten sowie Secure Access Modules (SAM) unterstützen, wurden von Identive entwickelt und geliefert.

"Identive ist dank seiner langjährigen Erfahrung bei der Bereitstellung standardisierter und kundenspezifischer Lösungen ein anerkannter Lieferant von Chipkartenleser¬technologien für Anwendungen von Regierungen und Behörden weltweit. Die Polizei von Hongkong hat sich für unsere Lesertechnologie entschieden, weil diese ihren Anforderungen nach einer hohen Sicherheit und Leistungsfähigkeit, einer großen Flexibilität beim Einsatz mehrerer Betriebssysteme sowie einer schnellen Verfügbarkeit am besten entsprach. Die Firmware wird auch nach der Auslieferung weiter aktualisiert, so dass die lange Funktionsfähigkeit sichergestellt ist, auch wenn sich Technologien oder IT-Richtlinien in Zukunft ändern. Mit Identives Lesertechnologie zur Authentifizierung ihrer Chipkarten kann die Polizei nun ihre Netzwerke besser schützen, ohne dabei auf Komfort zu verzichten", sagt Dr. Manfred Müller, COO Identification Products der Identive Group.

Identive bietet eine Vielzahl Standard-basierter Chipkartenlesegeräte und Chipsets für verschiedene Regierungs- und Endkundenanwendungen an. Dies beinhaltet elektronische Ausweisprogramme (eID), Social-Security- und e-Government-Anwendungen, Kundenbonusprogramme, e-Couponing, e-Banking, Online-Shopping sowie Computer- und Video-Spiele.

Über Identive

Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer ID- Technologien anstrebt. Identive bietet Regierungsbehörden, Unternehmen und Endkunden erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen Identity Management, physische und logische Zugangskontrolle, kontaktloses Bezahlen, NFC-Lösungen und RFID-Systeme. Das Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basiertem Wachstum. Mit AskIdentive.com betreibt das Unternehmen die in der Branche führende Social Media- und Informationsplattform für Informationen rund um Identive und die Industrie. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.identive-group.com oder folgen Sie uns bei Twitter @IdentiveGroup und @IdentiveDeutsch.

Identive und das Identive Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Identive Group, Inc. Alle anderen erwähnten Firmen-, Produkt- oder Servicenamen können Marken oder eingetragene Marken sein und gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Unternehmen: Identive Group Inc. Carnegie Ave., Bldg. B 1900 US-CA 92705 Santa Ana Telefon: +1 949 553 4280 FAX: +49 89 9595-5555 Email: investorrelations @ identive-group.com WWW: http://www.identive-group.com Branche: Informationstechnik ISIN: US45170X1063 Indizes: NASDAQ Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Nasdaq: New York, Open Market (Freiverkehr) / Entry Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

USA: Darby Dye: +1 949 553-4251, ddye @ identive-group.com

Europa: Lennart Streibel: +49 89 9595-5195, lstreibel @ identive-group.com

Identive Hongkong: Michael Wai, +852 3796 7010, mwai @ identive-group.com