Grüne Leopoldstadt: Waltraud Barton ist "Frau des Jahres 2013"

Verleihung findet am Freitag, 8. März 2013, 19.30 Uhr im Theater Hamakom, 2., Nestroyplatz 1 statt

Wien (OTS) - Der von den Grünen Bezirksrätinnen der Leopoldstadt vergebene Preis "Frau des Jahres" geht 2013 an Waltraud Barton. Sie gründete am Internationalen Frauentag 2010 den Verein IM-MER. IM:

"Initiative Malvine" und MER "Maly Trostinec Erinnern" zum Gedenken an die 13.500 österreichischen Opfer der Shoa, überwiegend Frauen, die in Maly Trostinec und Minsk ermordet wurden. Neben dem Gedenken an die durch die Nationalsozialisten Ermordeten, möchte der Verein durch seine Arbeit besonders im Bereich der Menschenrechte und in Fragen der Zivilcourage dazu beizutragen, dass nie wieder Derartiges geschehen kann. Die Grünen Bezirksrätinnen möchten Waltraud Barton für ihr Engagement Anerkennung aussprechen und danken.

Programm:

Laudatio: Doris Appel, ORF, Leiterin ORF Radio Religion

Musikalische Umrahmung: Johanna von der Deken

Susanne Höhne begrüßt für das Theater Hamakom

Mit: Martina Wurzer, Gemeinderätin und Frauensprecherin der Grünen Wien und Uschi Lichtenegger, Klubvorsitzende Grüne Leopoldstadt Moderation: Ulrike Böhmdorfer, Bezirksrätin Grüne Leopoldstadt Die Leopoldine, gestaltet von der Künstlerin Gudrun Gross, wird überreicht.

Buffet, Eintritt frei

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

Tel.: Tel.: (++43-1) 4000 - 81766

presse.wien @ gruene.at