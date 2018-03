BZÖ-Haubner: Riesenerfolg für Josef Bucher in Kärnten!

BZÖ zieht deutlich in den Kärntner Landtag ein

Linz (OTS) - "Das BZÖ Oberösterreich und ich als Landesobfrau gratulieren den Kärntner Freunden zu ihrem Einzug in den Landtag. Das BZÖ ist in Kärnten wieder da! Die FPK hat in 3 Jahren das zerstört, was Jörg Haider in 30 Jahren aufgebaut hat. Nun geht es mit voller Kraft Richtung Nationalratswahl und wir werden weiter gemeinsam den politischen Weg mit Anstand und Charakter gehen", so die oö BZÖ-Landesobfrau NAbg. Ursula Haubner zum Ausgang der Landtagswahl in Kärnten.

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ-Oberösterreich - Presse