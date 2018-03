Spektakulär: Größte Seil-Gleitfluganlage in den Alpen eröffnet

Neue "Zipline Stoderzinken" sorgt für Adrenalinschub bei den Gästen / Über 2,5 Kilometer am Drahtseil hängend 120 Meter über dem Boden talwärts rasen

Schladming/Gröbming (OTS/wnd.at) - Nichts für Leute mit Höhenangst:

In der steirischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein wurde die größte Seil-Gleitfluganlage der Alpen eröffnet. Mit der "Zipline Stoderzinken" rasen Wagemutige an vier parallelen Drahtseilen 120 Meter über dem Boden hängend aus rund 1.600 Metern Seehöhe talwärts. Auf der über 2,5 Kilometer langen Strecke werden Geschwindigkeiten von bis zu 115 Stundenkilometern erreicht. Die Zipline Stoderzinken bei Gröbming ist die größte Anlage ihrer Art und damit einzigartig in Europa. Sie steht für Nervenkitzel und Adrenalinschübe gepaart mit einem Höchstmaß an Sicherheit >>

