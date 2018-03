EANS-News: Salzgitter AG gibt die Anpassung des Umtauschverhältnisses der 2017 fälligen Umtauschanleihe in Stammaktien der Aurubis AG bekannt

Am 28. Februar 2013 hat die Hauptversammlung der Aurubis AG eine Bardividende von EUR 1,35 pro dividendenberechtigter Stückaktie der Aurubis AG für das Geschäftsjahr 2011/2012 beschlossen. Hiermit gibt die Salzgitter AG bekannt, dass das Umtauschverhältnis der nicht nachrangigen, unbesicherten, durch die Salzgitter Finance B.V. begebenen und durch die Salzgitter AG garantierten Anleihe, umtauschbar in bestehende, auf den Inhaber lautende Stammaktien der Aurubis AG, fällig 2017 (die "Anleihe") aufgrund einer Außerordentlichen Bardividende gemäß § 10 (5) der Emissionsbedingungen angepasst wird. Gemäß § 10 (14) der Emissionsbedingungen ergibt sich für das Relevante Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis 30. September 2012 eine Außerordentliche Bardividende in Höhe von EUR 1,35. Dies hat eine Anpassung des Umtauschverhältnisses auf 1.078,2218 zur Folge. Diese Anpassung ist gemäß § 10 (11) der Emissionsbedingungen am 1. März 2013 wirksam geworden.

