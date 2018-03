SJ-Lercher: "Fragwürdiges Demokratieverständnis des Grazer Bürgermeisters"

Graz (OTS) - Enttäuscht zeigen sich die Sozialistische Jugend Steiermark (SJ) und ihr Vorsitzender, LAbg. Max Lercher, über das Demokratieverständnis des Grazer Bürgermeisters. Siegfried Nagl beweise mit seiner Online-Petition 'Tatort Landtag' zum neuen, einheitlichen Jugendschutzgesetz einmal mehr eine stark fragwürdige Einstellung zu demokratischen Prozessen, so Lercher. "Das neue Jugendschutzgesetz ist das Ergebnis jahrelanger, intensiver Verhandlungen und wird von allen Parteien des Landtages und sieben Bundesländern mitgetragen. Die Landesgesetzgebung als 'Tatort' zu bezeichnen und in ein kriminalistisches Eck zu rücken hat absolut nichts mit konstruktiver Diskussion zu tun", erklärt SP-Jugendsprecher Lercher.

Die Sozialistische Jugend fordert Bürgermeister Nagl auf statt populistischer Stimmungsmache in ernsthafte Gespräche über das neue Gesetz in ALLEN Facetten einzutreten. Wenn der Grazer Stadtchef wirkliche Verbesserungsideen habe, dann solle er diese endlich in die Diskussion einbringen, ein wichtiges Thema wie den einheitlichen Jugendschutz aber nicht für persönliche Profilierung missbrauchen, stellt Lercher abschließend klar.

