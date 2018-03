EANS-Adhoc: Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten / Vorläufiger Jahresabschluss 2012 unterstreicht wettbewerbsfähige Gesamtposition, EBIT durch zahlungsunwirksame Einmaleffekte belastet. Hohe Eigenkapitalquote und Net Cash Position bestätigen solide Vermögenslage.

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Geschäftszahlen/Bilanz

01.03.2013

Gemäß den vorläufigen, ungeprüften Zahlen ist es der Solar-Fabrik AG (ISIN:

DE0006614712) auch im Jahr 2012 gelungen, sich in einem schwierigen Marktumfeld und trotz eines Umsatzrückgangs um ca. 80,8 Mio EUR auf ca. 96,1 Mio EUR operativ zu behaupten. Als ein wesentlicher Indikator hierfür wertet die Gesellschaft, dass der EBITDA Verlust in 2012 in einem sehr schwierigen Umfeld auf ca. -4,4 Mio EUR begrenzt werden konnte (Vj. ca. +4,6 Mio EUR) und damit bei ca. -4,5% des Umsatzes liegt; der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit weist mit -1,5 Mio EUR (Vj. +3,1 Mio EUR) lediglich einen geringen negativen Saldo auf und beeinflusst damit nur unwesentlich die solide Liquiditätsausstattung der Gesellschaft. Insbesondere aufgrund hoher außerplanmäßiger Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 14,0 Mio EUR ergibt sich ein EBIT-Verlust von ca. 21,8 Mio EUR (Vj. Gewinn 0,8 Mio EUR). Trotz dieses hohen Verlustes konnte die Eigenkapitalquote auf 71,9% (Vj. 63,3%) gesteigert werden. Entgegen dem allgemeinen Branchentrend weist die Solar-Fabrik keine Nettoverschuldung auf, sondern kann mit einer Net Cash Position von rd. 15 Mio EUR aufwarten.

Der Umsatzrückgang von ca. 45% ergibt sich sowohl preis- als auch mengenbedingt und spiegelt die Wettbewerbssituation auf einem zuletzt übersättigten Markt wieder. Mit ihren Solarstrommodulen konnte die Solar-Fabrik Gruppe im Geschäftsjahr 2012 einen Absatz von 99 MWp (Vj. 127 MWp) erzielen, wobei sich die Exportquote bei ca. 60% stabilisiert hat. Die durchschnittlichen Verkaufspreise sanken im Verlauf des Jahres 2012 um ca. 42%.

Da die Solar-Fabrik AG mit diesen Finanzzahlen das PV-Krisenjahr 2012 mit relativ unbeschadeter Kapitalbasis überstanden hat ist sie aus Sicht des Vorstands gut für die Zukunft positioniert. Ausgestattet mit hoher Liquidität kann die Solar-Fabrik 2013 auch die neuen Geschäftsaktivitäten Installation und Stromerzeugung weiter vorantreiben. Außerdem soll die weitere regionale Diversifizierung verstärkt werden. Positive Nachfragesignale kommen derzeit aus dem italienischen PV-Markt. Die Nachfrage hat bereits im Februar 2013 spürbar über Vorjahresniveau angezogen. Ab März wird wieder 3-schichtig auf den Produktionslinien gefertigt. Der Vorstand sieht sich mit diesem Einstieg in das Wirtschaftsjahr 2013 in seiner Strategie bestärkt und betrachtet dies zusammen mit der gesunden Vermögenslage als eine gute Ausgangsposition für die Zukunft.

Der endgültige und geprüfte Konzernabschluss für das Jahr 2012 wird am 28. März 2013 veröffentlicht.

