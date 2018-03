Huawei führt Rechenzentrumsarchitektur der nächsten Generation für das Cloud-Zeitalter ein

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Huawei, ein weltweit führender Lösungsanbieter für die Bereiche Informationstechnologie und Telekommunikation (ICT), stellte mit dem Distributed Cloud Data Center (DC2, "DC squared") heute seine Rechenzentrumsarchitektur der nächsten Generation offiziell vor, die auf die besonderen Anforderungen von Rechenzentren im Cloud-Zeitalter ausgelegt ist. Mit der heutigen Einführung ist Huawei das erste Unternehmen der gesamten Branche, das die technische DC2-Architektur auf den Markt bringt.

Im Zuge der Weiterentwicklung von Unternehmen und Betreibern sind frühere Rechenzentrumsarchitekturen, die verteilt und unabhängig voneinander betrieben werden, nicht mehr dazu in der Lage, mit veränderten Dienstanwendungen zurechtzukommen. Huawei hat sich sein umfassendes Verständnis der Kundenseite zunutze gemacht und die innovative DC2-Architektur eingeführt, mit deren Hilfe mehrere verschiedene, verteilte und heterogene Rechenzentren in einem neuen, dezentralen Cloud-Rechenzentrum zusammengefasst werden können. Kunden erhalten somit die Möglichkeit, Ressourcen besser zu nutzen, die Verwaltung effizienter zu gestalten und ihre Investitionen wirksam zu schützen.

Christian Perry, Senioranalyst der Analysegesellschaft Technology Business Research (TBR), erklärte: "Huaweis fortwährende Innovationen in Rechenzentren spiegeln sich auch in TBRs Data Center Benchmark des 3. Quartals 2012 wider, in dem Huawei die Höchstpunktzahl im Bereich Rechenzentren erzielen konnte. Bemessungsgrundlage waren dabei die Finanz-, Markteinführungs- und Ressourcenmanagementstrategien. Die Strategie des Unternehmens, im Zuge der DC2-Initiative die Infrastruktur von Rechenzentren völlig nahtlos in die Cloud zu übertragen, entspricht einem Trend, der in diesem Bereich des Marktes immer häufiger zutage tritt. Überdies entspricht sie dem erhöhten Kundenbedarf im Hinblick auf Flexibilität und eine verbesserte Verwaltung."

"Die neue DC2-Architektur ist ein Bestandteil von Huaweis Bemühungen, den Herausforderungen des Cloud Computing in Rechenzentren Herr zu werden. Durch die optimierte Planung und Nutzung von Ressourcen senkt sie die Gesamtbetriebskosten, erhöht die IT-Flexibilität, fördert die Verwaltungseffizienz von Rechenzentren und unterstützt Kundengeschäfte auf wirksame Art und Weise", so Chen Shijun, Geschäftsführer von Huawei IT Data Center Solutions.

DC2 besteht aus zwei wesentlichen Technologien. Auf Basis von OpenStack wird mit Huawei FusionSphere sichergestellt, dass die Architektur offen ist. Es unterstützt zudem Plug-and-Play-fähige IT-Geräte mit heterogenen Schnittstellen und mehrere virtuelle Produkte. Huawei ManageOne ermöglicht die einheitliche Verwaltung von unterschiedlichen und verteilten Rechenzentren - sogar in Zweigstellen.

Seit über einem Jahrzehnt ist Huawei ein aktiver Wegbereiter im Bereich Rechenzentren. Zum Stichtag im 4. Quartal 2012 hat Huawei Kunden aus aller Welt beim Bau von über 260 Rechenzentren unterstützt. Bei 35 dieser Rechenzentren handelt es sich um Cloud-Rechenzentren, darunter das staatliche Informationszentrum Chinas, das digitale Krankenhaus der Regierung Ghanas sowie der China Mobile International Information Port, der sich auf eine Fläche von über 300.000 Quadratmeter beläuft und zu den größten Rechenzentren der Welt zählt.

Informationen zu Huawei

Huawei ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für die Bereiche Informationstechnologie und Telekommunikation (ICT). Durch unser kontinuierliches Engagement für kundenzentrierte Innovation und starke Partnerschaften ist es uns gelungen, umfassende Vorteile für Telekommunikationsnetze, Endgeräte und Cloud Computing zu erzielen. Unser Ziel besteht darin, Telekommunikationsbetreibern, Großunternehmen und Verbrauchern mit wettbewerbsfähigen Lösungen und Diensten einen größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Unsere Produkte und Lösungen werden bereits in über 140 Ländern eingesetzt und stehen folglich über einem Drittel der gesamten Weltbevölkerung zur Verfügung. Statten Sie Huawei online einen Besuch ab, um Näheres zu erfahren: www.huawei.com

