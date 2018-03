El Clásico - Die Revanche! Real Madrid - FC Barcelona als LIVE-Stream auf www.laola1.tv

Samstag, 02.03, ab 15.30 Uhr der große Klassiker des Fußballs LIVE

Wien (OTS) - Dieses Spiel ist kaum zu toppen! Der Sieger des Copa Clasico, Real Madrid, empfängt am Samstag, den 2. März, den FC Barcelona am 26. Spieltag der "La Liga". LAOLA1.tv zeigt den packenden Klassiker, bei dem Barcelona um seine Ehre kämpfen muss, in Deutschland und Österreich als kostenlosen LIVE-Stream im Internet sowie via iPhone und iPad. Bereits ab 15.30 Uhr meldet sich LAOLA1.tv mit umfangreicher Vorberichterstattung, um 16.00 Uhr ist dann Anpfiff zu "El Clásico"!

Diese Niederlage können Messi & Co. nicht auf sich sitzen lassen! Als Favorit wurde der FC Barcelona im Pokalspiel gehandelt und musste dort im Rückspiel eine herbe 1:3 Niederlage gegen Real Madrid einstecken. Nun wird um die Revanche gekämpft! Zwar steht bisher der FC Barcelona mit 68 Punkten klar an der Tabellenspitze, dennoch wollen die Katalanen den "Clásico" natürlich für sich entscheiden. Doch die Mannschaft um Özil, Khedira und Ronaldo weiß jetzt, mit welcher Taktik der große Rivale zu knacken ist. Sie werden es Barcelona zu Hause in Madrid nicht einfach machen!

Schafft Real Madrid zu Hause einen weiteren Sieg gegen Barca und zwingt damit den Erzrivalen auch in der La Liga in die Knie? Die Antwort gibt es am Samstag, 2. März, ab 15:30 Uhr im kostenlosen LIVE-Stream auf www.laola1.tv.

