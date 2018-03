LH Pröll eröffnete Ab Hof-Messe in Wieselburg

"Wir wissen, was wir an den Bauern haben"

St. Pölten (OTS/NLK) - Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll eröffnete am heutigen Freitag, 1. März, die 19. Ausgabe der Ab Hof-Messe in Wieselburg. Fast 300 Aussteller aus neun europäischen Ländern und rund 35.000 Besucherinnen und Besucher machen diese Messe zu einer der wichtigsten Plattformen für die Verarbeitung und Vermarktung von bäuerlichen Produkten und Dienstleistungen.

Der Messestandort Wieselburg habe sich in den zurückliegenden Jahren "unglaublich entwickelt", betonte Landeshauptmann Pröll im Zuge der Eröffnung. Der Erfolg des Messestandortes Wieselburg hänge auch eng zusammen mit der dynamischen Entwicklung der Wirtschaft in Niederösterreich, so Pröll: "Wir sind die Nummer eins bei der Kaufkraft und die Nummer eins bei den Einkommen im Vergleich mit den anderen Bundesländern."

"Wer bei den Bauern ab Hof kauft, der weiß, was er kauft, und der weiß, was er isst, betonte der Landeshauptmann weiters Er bedankte sich bei den Bäuerinnen und Bauern für die "harte Arbeit, die sie leisten", denn "wir wissen ganz genau, was wir an den Bauern haben."

Landesrat Dr. Stephan Pernkopf betonte: "Die Bauern sind ein wichtiger Wirtschaftsmotor im ländlichen Raum."

Für den Wieselburger Bürgermeister Klubobmann Mag. Günther Leichtfried steht fest: "Wieselburg ist ein wichtiger und bedeutender Veranstaltungsort geworden."

Ein alljährlicher Höhepunkt der Eröffnungsfeier der "Ab Hof"-Spezialmesse für Direktvermarkter ist die Auszeichnung der zahlreichen Sieger der Qualitätswettbewerbe im Vorfeld der Messe. Viele begehrte Trophäen werden an die verdienten Gewinner in den unterschiedlichen Kategorien der Prämierungen "Das Goldene Stamperl", "Speckkaiser", "Brotkaiser", "Goldene Honigwabe", "Fischkaiser" und heuer erstmals auch "Ölkaiser" vergeben. Als "Produzent des Jahres 2013" wurde das "Seppelbauer Obstparadies" der Familie Datzberger aus Amstetten ausgezeichnet.

