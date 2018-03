Das erste e-Liquid mit Charakter ego|green®

Paderborn (ots) - Die elektrische Zigarette zählt heute zu den wohl besten Alternativen der Tabakzigarette.

Menschen möchten sich durch die deutlich weniger schädlichen Stoffe der e-Liquids etwas Gutes tun und nebenbei noch richtig Geld sparen. Denn der Gebrauch mit den Verbrauchsstoffen (e-Liquids oder e-Fluid genannt) spart im Gegensatz zum Tabakkonsum richtig Geld ein.

http://www.egogreen-liquids.de werden für alle e-Zigaretten in Europa hergestellt und unter anderem im Direktvertrieb flächendeckend verteilt. Ein großer Distributor für Deutschland und Österreich, sei der Tabakwaren & Raucherbedarf Großhändler Hermann HAUSER GmbH in Augsburg. Diese beliefern z.B. große Tabakwarenketten, wie die Wolsdorff Tobacco GmbH in Hamburg, die in Deutschland bereits mehr als 180 Tabak-Stores betreibt. "Die Rückmeldungen für ego|green® sind durchaus positiv" ,so der Prokurist der Firma Hermann Hauser GmbH in Augsburg, Ulrich Kügle.

ego|green® ist derzeit in 43 verschiedenen Sorten erhältlich und besteht ausschließlich aus natürlichen Aromen und verspricht 100% Geschmack.

Rückfragen & Kontakt:

ego Handels GmbH

Mark Vörtmann

Stettiner Str. 42

33106 Paderborn



Tel: 0800 / 723 77 33

info @ egohandel.de

http://www.egohandel.de